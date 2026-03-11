Macabros detalles del crimen de hermanas en Barranquilla: “Las iba a matar por faltonas”

Avanza la judicialización en Barranquilla contra los presuntos responsables del asesinato y la desaparición de las hermanas menores de edad Sheerydan Sofía y Keyla Nicolle Hernández Noriega, de 14 y 17 años.

Los cuerpos de las adolescentes fueron encontrados enterrados en una zona boscosa del municipio de Malambo, en el departamento del Atlántico, el 28 de febrero de 2026, once días después de haberse reportado su desaparición.

Su madre aseguró que las jóvenes "se estaban escribiendo con los supuestos novios que habían conocido el sábado de carnaval", pero cuando no volvieron a aparecer y ella intentó llamarlas, “ya el teléfono estaba apagado”.



Fue entonces cuando “comenzaron a mandarme mensajes de que las tenían secuestradas... me pedían primero 50 millones de pesos, después bajaron a 20, después a 10. Yo denuncié eso en el Gaula enseguida, con la esperanza de que mis hijas aparecieran, pero nunca aparecieron”, agregó la mujer. (Lea también: Esto se sabe de capturados por el crimen de hermanas asesinadas en Barranquilla: así cayeron)



“Le pego un tiro en la cabeza, pero ella quedó hablando”

En las audiencias realizadas contra los jóvenes involucrados en el homicidio de las hermanas en Barranquilla, la Fiscalía dio a conocer la declaración de uno de ellos.



“Que las iba a matar por faltonas. Él le dice a su amigo ‘¿cómo así, las voy a matar por faltonas?’. Es cuando saco al patio a la menorcita, aquí sí ya estoy hablando de SSH (Sheerydan), la víctima, y comienzo a preguntarle que quiénes eran esos pelados a quienes nos iba a poner y ella decía que eran unos novios que ellas tenían, pero que eso era mentira, que solo decían eso porque estaban enamorados de ellas”, relató José Gregorio del Villar, fiscal sexto especializado de Barranquilla.

“Cuando yo escucho eso le pego un tiro en la cabeza, pero ella quedó hablando y me decía ‘no me pegues más tiros’, y es cuando le pego el otro en la cabeza”, agregó el funcionario en su lectura.

Por su parte, la defensa de las víctimas entregó detalles del horror que habrían vivido las menores horas antes de su muerte y pidió todo el peso de la justicia sobre los responsables.

Entre lágrimas, la abogada Ibeth Sandoval Ramos reclamó “justicia” en medio de la audiencia en la que se solicitó medida de aseguramiento contra el joven de 19 años conocido con el alias de El Tata, quien tiene anotaciones por delitos como porte ilegal de armas de fuego y presenta una captura en julio del año 2025.

“Esto es un dolor, su señoría. Esta pérdida se agrava por el horror de las circunstancias: una desaparición, un entierro en una fosa y la violencia física extrema que se ejerció sobre estas menores. Esto requiere una reparación integral que incluya acompañamiento psicológico”, afirmó la defensa.

Asimismo, pidió al juez “tener en cuenta que aquí hay un arsenal probatorio y había que ir haciendo énfasis en cada uno de ellos, porque sobre ellos es que se basa esta solicitud de medida de aseguramiento que ha solicitado el ente fiscal”.

En la justicia para menores avanza también la judicialización contra el adolescente de 17 años aprehendido por el doble crimen, que de acuerdo con la investigación habría estado vinculado al frente 36 de las disidencias de la Farc bajo el mando de alias Calarcá.

Ambos fueron detenidos tras sufrir un accidente de tránsito cuando participaban en los llamados piques ilegales en el municipio de Puerto Colombia.

Las autoridades creen que el homicidio de las hermanas en Barranquilla “estaría presuntamente relacionado con confrontaciones entre estructuras delincuenciales”.

