Mamá de bebé muerta en El Espinal, Tolima, fue enviada a la cárcel e imputada por homicidio doloso

Un juez de control de garantías ha dictado medida de aseguramiento en centro carcelario contra Laura Valentina López, de 22 años, señalada como presunta responsable de la muerte de su hija de seis meses, Mía Cataleya, en hechos que han conmocionado al departamento del Tolima.



La decisión judicial se basa en la investigación liderada por la Unidad de Vida de la Seccional Tolima, la cual determinó que la menor falleció tras días de padecimiento sin recibir el cuidado necesario. Según el comunicado oficial, "la niña presentó durante varios días congestión nasal, tos, fiebre alta y episodios de convulsión. Pese al deterioro progresivo de su estado de salud, no recibió atención médica oportuna". Esta presunta negligencia médica derivó en una neumonía que comprometió seriamente el pulmón derecho de la bebé.

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Las autoridades determinaron que la madre habría fallado en su rol de garante del cuidado dela pequeña. Al respecto, la Fiscalía señaló que "la mujer habría incumplido su deber de cuidado y protección al no gestionar la atención que requería la niña". Por estos hechos, el ente acusador "le imputó el delito de homicidio agravado en la modalidad de comisión por omisión en dolo eventual".



Así arrestaron a mamá de bebé muerta en El Espinal

El arresto de la mujer fue el resultado de un operativo conjunto entre el CTI y la Sijin de la Policía Nacional en la vereda Guasimal, jurisdicción de El Espinal. Sobre este procedimiento, la Policía Nacional informó que "la captura se materializó como resultado de las labores investigativas adelantadas por las autoridades, en relación con los hechos ocurridos el pasado 26 de mayo del presente año, cuando la menor falleció en un centro asistencial de la ciudad de Ibagué".

A pesar de la gravedad de los señalamientos, "la procesada no aceptó el cargo" durante las audiencias concentradas. Tras la decisión del juez, la mujer deberá permanecer en prisión mientras avanza el proceso judicial. Ante este caso, la institución policial manifestó que "la Policía Nacional reafirma su compromiso con la protección de la vida, la niñez y la convivencia ciudadana" para asegurar que se esclarezcan los hechos que vulneran los derechos fundamentales en la comunidad.



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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