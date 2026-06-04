¿Por qué a la mamá de la bebé que murió en El Espinal la imputaron por homicidio y no por abuso?

La mamá de Mía Cataleya, una bebé de seis meses que falleció el pasado 27 de mayo en un hospital de El Espinal, Tolima, fue capturada el pasado 3 de junio por unidades de la Policía Nacional y enviada a prisión por decisión de un juez este 4 de junio. En el marco de las investigaciones por el caso, la necropsia de la menor reveló un detalle que le dio un vuelco a todo el proceso y cambió por completo el destino de la progenitora de Mía.

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Y es que inicialmente, las autoridades del Tolima (Secretaría de Salud y Alcaldía de El Espinal) presumieron que la muerte de Mía Cataleya habría ocurrido a raíz de una agresión sexual de la que habría sido víctima. La menor fue ingresada al Hospital San Rafael, donde se informó sobre los posibles signos de abuso y se activó la respectiva ruta de atención para salvar su vida. La joven madre de la niña, de 22 años, declaró que no tenía conocimiento de la situación cuando las autoridades indagaron al respecto.

Con estos señalamientos, la comunidad de El Espinal quedó conmocionada. Incluso se llevó a cabo una velatón para pedir justicia por Mía Cataleya. Algunas personas fueron conducidas para ser interrogadas en el marco de la investigación durante la semana por parte de las autoridades, mientras la gente suponía que este era un caso aberrante de abuso sexual.



Sin embargo, una orden judicial obtenida por la Fiscalía General lo cambió todo cuando la mamá de Mía fue capturada por uniformados del Departamento de Policía del Tolima. Las autoridades señalaban a la mujer de “omitir su deber de cuidado, protección y custodia de su hija de seis meses”, lo que habría desencadenado la muerte de la bebé.



Tras su captura, la mujer fue presentada ante un juez de control de garantías e imputada por el delito de homicidio agravado en la modalidad de comisión por omisión con dolo eventual.



¿Por qué se habla de homicidio y no de abuso sexual en el caso de la bebé Mía Cataleya?

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Según conoció Noticias Caracol por una fuente judicial, la necropsia de la bebé no arrojó indicios de que la niña hubiera sido víctima de abuso sexual. La tesis que ahora es manejada por parte del ente judicial y que fue expuesta durante la audiencia es que Mía habría fallecido por una neumonía que contrajo.

“La niña presentó durante varios días congestión nasal, tos, fiebre alta y episodios de convulsión. Pese al deterioro progresivo de su estado de salud, no recibió atención médica oportuna. Esta situación derivó en una neumonía que comprometió su pulmón derecho”, describe el ente judicial, basándose en la investigación de un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Tolima.



Además, las actividades adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Sijín de la Policía Nacional, permitieron establecer que la mujer habría incumplido su deber de cuidado y protección al no gestionar la atención médica que requería la niña.En esa línea, la mujer fue imputada por el delito de homicidio agravado en la modalidad de comisión por omisión con dolo eventual. La procesada no aceptó el cargo y deberá cumplir una medida de aseguramiento en centro carcelario.

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María Paula Rodríguez Rozo

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