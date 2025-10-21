En vivo
TRUMP-PETRO
JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ
JUAN FELIPE RINCÓN
ROBO EN EL LOUVRE
NACIONAL
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Miguel Ángel Del Río, abogado de víctimas en caso Uribe, anuncia casación: "Batalla no ha terminado"

Miguel Ángel Del Río, abogado de víctimas en caso Uribe, anuncia casación: "Batalla no ha terminado"

La defensa de las víctimas solicitará que el caso del expresidente Álvaro Uribe sea llevado a la Corte Suprema de Justicia, la cual deberá tomar la última decisión.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 21 de oct, 2025
Miguel Ángel del Río y Álvaro Uribe.
