Miguel Ángel Del Río, abogado de víctimas en caso Uribe, anuncia casación: "Batalla no ha terminado"

El abogado de las víctimas en el caso de Álvaro Uribe, en las cuales está el senador Iván Cepeda, se pronunció luego de que el Tribunal Superior de Bogotá lo absolviera en segunda instancia de los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal. "Nos vamos a casación. Esta batalla no ha terminado", escribió.

Eso quiere decir que solicitarán que el caso sea llevado a la Corte Suprema de Justicia, la cual deberá tomar la última decisión en el caso del expresidente, el cual inició en 2012, cuando acusó a Cepeda de manipular testigos para que lo acusaran de tener vínculos con el paramilitarismo. Sin embargo, se inició una investigación en su contra.

Noticia en desarrollo...