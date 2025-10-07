En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
NEGOCIACIONES GAZA
VIRGINIA VALLEJO
NIÑA EN BOGOTÁ
ALERTA DE BACTERIA
PIBE VALDERRAMA
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Noticias Caracol  / JUDICIAL  / ¿Por qué piden investigar a los hermanos Uribe Vélez? Este es el caso en el cual los señalan

¿Por qué piden investigar a los hermanos Uribe Vélez? Este es el caso en el cual los señalan

El expresidente señaló de "miserable" el envío de copias del caso a la Fiscalía "por una declaración fantasiosa, investigada hace años, sobre una reunión inexistente".

Por: EFE
Actualizado: 7 de oct, 2025
Comparta en:
Santiago Uribe y Álvaro Uribe.
Santiago Uribe y Álvaro Uribe.
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad