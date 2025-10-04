Lo último que la madre de B King habló con su hijo: "Sabía que le había pasado algo"

El funeral de Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B King, se realizó el pasado jueves en Medellín. La ceremonia, que contó con globos y palomas blancas en el que cientos de jóvenes, tuvo la presencia de familiares y amigos, quienes lo homenajearon y exigieron justicia por su asesinato en México.

El féretro del artista, que tenía 31 años, llegó al cementerio Campos de Paz de Medellín tras una misa que estuvo acompañada de un fuerte dispositivo de seguridad con presencia de policías y personal de la Unidad Nacional de Protección (UNP). La familia había pedido a los asistentes vestirse de blanco como "símbolo de paz y luz" frente a la violencia que terminó la vida del intérprete.

B King fue hallado sin vida el pasado 17 de septiembre en Cocotitlán, en México, junto con su colega Jorge Luis Herrera Lemos, conocido como Regio Clown, tras haber sido dados por desaparecidos un día después de dar un concierto en la capital mexicana. Durante la ceremonia, Stefania Agudelo, hermana del artista, agradeció el respaldo y pidió que la muerte de B King no quede en la impunidad.



"Lo despidieron con mariachis y con globos blancos porque él siempre será alegría. Pero también pedimos a las autoridades de México y Colombia que se haga justicia", dijo Agudelo a la prensa. Cuando se informó de la desaparición del cantante, el presidente colombiano, Gustavo Petro, había solicitado ayuda a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, para la búsqueda de los dos artistas, en un caso que generó pronunciamientos diplomáticos entre ambos países.}

¿Qué dijo la madre de B King?

Adriana Salazar, la madre del artista conocido como B King, habló en una entrevista reciente para el medio La W. La mujer aseguró que no ha recibido información al respecto sobre la investigación de la muerte de su hijo. "El investigador me dijo que iba a hacer lo posible por saber quiénes fueron”, explicó.



Salazar aseguró que la muerte de su hijo fue muy horrible. "No merecía morir así, es una pesadilla de la que todavía no me despierto”. Asimismo, la mujer dio detalles del funeral de B King que se llevó a cabo el pasado jueves en Medellín. “Fue mucha gente a apoyarnos, a darnos amor (...) ya lo enterré, al menos encontré a mi hijo, tenía mucho temor de no encontrarlo”.

Entre cantos de mariachis y lágrimas de familiares y amigos, los asistentes recordaron al músico urbano durante una velación de casi tres horas, en la que se elevaron cientos de globos blancos y se soltaron palomas como símbolo de despedida.

El último mensaje entre B King y su madre

“Hablamos ese lunes anterior, él estaba muy feliz de estar allá, estaba volviendo a subir en la música, estaba muy contento con lo que estaba viviendo, el martes, en la mañana vi un video que estaba en el gimnasio y también lo vi feliz entonces no lo escribí”, contó Salazar.

“En la mañana del miércoles le escribí y no le llegaban los mensajes, acá en Medellín yo lo cuidaba mucho, siempre le decía que no me dejara de contestar pero bueno, dije ‘de pronto se fue de fiesta y no tenía cómo cargar el celular (...) No saben lo que sentí, yo sabía que le había pasado algo”, dijo.

Tiempo después de no recibir respuesta de su hijo la mujer se comunicó con el mánager del artista, quien le informó sobre la desaparición, que ya completaba un día. “Él me contó que le había salido ese show en México para cantar en un evento por la Independencia de México y me mostró la foto de Regio, pero no sé, yo sentí algo raro (...) Él no conocía a nadie de México, vino a conocer a Regio porque lo recogió en el aeropuerto”.

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL

*Con información de AGENCIA EFE