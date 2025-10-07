En vivo
COLOMBIA  / Mujeres usaban fachada de venta de plantas medicinales para hacer narcomenudeo en el centro de Cali

Mujeres usaban fachada de venta de plantas medicinales para hacer narcomenudeo en el centro de Cali

Las autoridades de Cali, Valle del Cauca, confirmaron la captura de cuatro mujeres que haría parte de una red criminal conocida como La Tía y que utilizaban como fachada la venta de plantas medicinales para el narcomenudeo.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 7 de oct, 2025
Mujeres usaban fachada de venta de plantas medicinales para hacer narcomenudeo en el centro de Cali
Las cuatro mujeres haría parte de red criminal conocida como La Tía.
