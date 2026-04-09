Procuraduría abre indagación a funcionarios del DNI por presuntas interceptaciones a De la Espriella

La Procuraduría General de la Nación informó este jueves que abrió indagación previa contra funcionarios del Departamento Administrativo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), por presuntas interceptaciones telefónicas ilegales al candidato presidencial Abelardo De La Espriella, quien había denunciado una supuesta "persecución" por parte del Gobierno Nacional.

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La controversia surgió a raíz de una denuncia del presidente Gustavo Petro, quien mencionó en su cuenta de X que existen supuestos informes de inteligencia sobre conversaciones entre De la Espriella y directivos de la multinacional Thomas Greg & Sons, los cuales tenían el anterior contrato de la expedición de pasaportes. Según el mandatario, se acordó la devolución de dicho contrato a cambio "de ciertos algoritmos que le aseguren la presidencia" al candidato de derecha.



Abelardo de La Espriella, por su parte, calificó las palabras del Presidente como una persecución desde la Casa de Nariño, y dijo que denunciaría ante instancias nacionales e internacionales. “Las interceptaciones ilegales, la campaña difamatoria utilizando pseudoperiodistas prepagos y bodegas de sicarios digitales, los montajes judiciales en estos ocho meses de campaña y la propaganda negra permanente contra mí en medios de comunicación públicos y privados no son otra cosa que señales de pánico, de terror. Saben que voy a derrotar a (Iván) Cepeda", dijo el candidato de la Espriella en unas declaraciones.



Además de la Procuraduría, la campaña de De la Espriella le solicitó a la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes investigar penalmente esta presunta persecución. También, que se investigue al Presidente y al Departamento Nacional de Inteligencia (DNI), señalando que el candidato ni siquiera conoce a los hermanos Bautista.



La indagación previa de la Procuraduría en caso de Abelardo de la Espriella

Este jueves, la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría señaló que, según información recogida por medios de comunicación, servidores del DNI habrían generado "informes de inteligencia sobre una conversación de Abelardo De La Espriella con los hermanos Bautista, máximos accionistas de Thomas Greg & Sons, empresa que apoya en la logística de las elecciones".

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En el mismo sentido se dispuso escuchar en declaración al entonces director de inteligencia de la DNI, Wilmar Mejía, quien según la noticia disciplinaria aseguró que “sí existieron las famosas chuzadas", aunque fueron "realizadas bajo orden judicial". A su vez, la Procuraduría dispuso, con apoyo de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, establecer si se emitió una orden judicial con ese propósito.

"La actuación disciplinaria que inició el Ministerio Público busca delimitar los hechos y determinar presuntos responsables para valorar la posible incidencia disciplinaria, para lo que decretó la práctica de pruebas", añadió el organismo de control por medio de un comunicado.

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LAURA VALENTINA MERCADO

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