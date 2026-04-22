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Noticias Caracol  / JUDICIAL  / ¿Quién es el hombre capturado en Argentina? Fiscalía aclara relación con caso Miguel Uribe Turbay

¿Quién es el hombre capturado en Argentina? Fiscalía aclara relación con caso Miguel Uribe Turbay

Tras ser detenido en la ciudad de Buenos Aires por una Notificación Roja de Interpol, la Fiscalía dio a conocer los señalamientos contra Brayan Cruz Castillo.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 22 de abr, 2026
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¿Quién es el hombre capturado en Argentina? Fiscalía aclara relación con caso Miguel Uribe Turbay
¿Quién es el hombre capturado en Argentina? -
Noticias Caracol

Continúan las investigaciones por el caso del magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Recientemente, se confirmó la captura en Argentina de un ciudadano colombiano requerido por la justicia, que inicialmente asociaron al crimen. Sin embargo, las autoridades brindaron detalles de la razón de su detención.

¿Quién es el capturado?

En la ciudad de Buenos Aires fue retenido Brayan Cruz Castillo, quien es solicitado por las autoridades colombianas mediante Notificación Roja de Interpol por su presunta participación en delitos de concierto para delinquir y terrorismo. La operación se llevó a cabo gracias a la articulación entre organismos de investigación de Colombia y Argentina.

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Tras conocerse la captura, surgieron versiones sobre una eventual relación con el caso de Miguel Uribe Turbay. No obstante, de acuerdo con el más reciente informe de la periodista de Noticias Caracol, Tatiana Sanabria, fuentes cercanas a la Fiscalía General de la Nación precisó que no existe un vínculo directo entre el detenido y el ataque ocurrido el 7 de junio de 2025 .

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En el reporte también explicó que la relación que se ha mencionado obedece a un nexo personal: el capturado sería pareja sentimental de Katerin Martínez, alias Gabriela, quien sí ha sido vinculada al proceso. En ese sentido, la conexión es indirecta y no implica participación en ese hecho específico.

¿Entonces por qué fue capturado?

Las autoridades indicaron que Cruz Castillo tenía una circular roja activa debido a su presunta participación en un intento de atentado ocurrido en 2025 en Bogotá. Según la información oficial, el hombre sería señalado de transportar un artefacto explosivo que iba a ser utilizado contra un integrante del partido político Los Comunes.

Este caso sí tendría relación con otras personas investigadas dentro de estructuras criminales.En es e proceso aparecen nombres como alias el costeño y alias Chipi, identificado como José Arteaga Hernández, así como la ya mencionada Katerin Martínez, lo que explica el cruce de información en torno a diferentes investigaciones judiciales.

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Ellos son los criminales más buscados por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

En paralelo, las autoridades colombianas mantienen activa una ofensiva internacional para ubicar a los responsables del homicidio del senador. La Interpol emitió decenas de circulares contra integrantes de la estructura conocida como la ‘Segunda Marquetalia’, en el marco de este caso.

En total, se han emitido 58 notificaciones a nivel internacional para vincular a personas dentro de la investigación. Entre estas, se destacan cinco Notificaciones Rojas con fines de captura contra señalados cabecillas, entre ellos Luciano Marín Arango, así como alias Jhon 40, Zarco Aldinever, Enrique Marulanda y Yako.

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Las recompensas ofrecidas por información que permita su captura oscilan entre los 500 millones y los 5.000 millones de pesos. Además, se han emitido circulares azules para ubicar a otras personas de interés dentro del proceso investigativo.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

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