Conceden libertad condicional al polémico empresario Carlos Mattos

Una juez de Barranquilla le concedió la libertad condicional a Carlos Mattos, el polémico empresario de Hyundai, señalado de comprar jueces para conservar la representación legal de la marca de carros en Colombia.

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La defensa de Mattos radicó un recurso de hábeas corpus y alegó que su cliente ya habría cumplido las tres quintas partes de su condena. Además, solicitó la acumulación de penas.

El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, reaccionó a la decisión y escribió en su cuenta de X: “El juzgado sexto de ejecución de penas de Barranquilla otorgó libertad condicional al señor Carlos Mattos, el Inpec cumple la orden judicial y procede a dejarlo en libertad”.



¿Por qué condenaron a Carlos Mattos?

El empresario es señalado de haber ofrecido por lo menos 700 millones de pesos a un juez para que fallara a su favor en el caso de Hyundai y así conservar la representación legal de la compañía en Colombia.



Desde su extradición desde España, en 2021, el empresario permanecía recluido en la cárcel La Picota de Bogotá.



Sin embargo, Carlos Mattos volvió a estar en el ojo público cuando la Unidad Investigativa de Noticias Caracol reveló videos de las “escapadas” que se daba del penal capitalino.

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En sus salidas clandestinas atendía a familiares, socios y abogados, mientras los guardianes del Inpec encargados de su custodia hacían las veces de mensajeros y conductores personales. Incluso, la Fiscalía indicó que el empresario se desviaba a oficinas privadas y, en ocasiones, se desconocía su paradero durante varias horas.

En febrero pasado, una juez no avaló el principio de oportunidad entre Carlos Mattos y la Fiscalía al considerar que hubo falencia argumentativa y falta de sustento, teniendo en cuenta que el ente investigador incumplió lo establecido por ley para otorgar este tipo de beneficios, toda vez que se debe reparar el daño colectivo causado y que debe ser equiparable con el delito, así como garantizar que no se vuelva a cometer la conducta penal. (Lea también: El polémico acuerdo con el que Carlos Mattos busca librarse de juicio por “sus escapadas de prisión”)

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Y es que el ente acusador había pedido cesar la acción penal contra Carlos Mattos, quien se había comprometido a entregar dos camionetas Hyundai Staria y una motocicleta KTM 250 Adventure (Modelo 2025).

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