En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
TIROTEO EN MÉXICO
ATAQUE EN SET DE BOGOTÁ
VIDEO AMALFI
ALIAS LA QUICA
COLOMBIA CAMPEÓN CONMEBOL SUB-17

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / JUDICIAL  / Conceden libertad condicional al polémico empresario Carlos Mattos

Conceden libertad condicional al polémico empresario Carlos Mattos

El ministro de Justicia manifestó que el Inpec procedería a acoger la decisión judicial a favor del condenado, que purgaba una pena por presuntamente ofrecer sobornos en el caso Hyundai.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 21 de abr, 2026
Comparta en:
Conceden libertad condicional al polémico empresario Carlos Mattos
Archivo Colprensa

Una juez de Barranquilla le concedió la libertad condicional a Carlos Mattos, el polémico empresario de Hyundai, señalado de comprar jueces para conservar la representación legal de la marca de carros en Colombia.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

La defensa de Mattos radicó un recurso de hábeas corpus y alegó que su cliente ya habría cumplido las tres quintas partes de su condena. Además, solicitó la acumulación de penas.

Últimas Noticias

  1. Testigo sordo fue clave para determinar responsabilidad de dos hombres en feminicidio en Montería
    Testigo sordo fue clave para determinar responsabilidad de dos hombres en feminicidio en Montería
    Archivo particular
    JUDICIAL

    Testigo sordo fue clave para determinar responsabilidad de dos hombres en feminicidio en Montería

  2. Revocan sanciones contra dragoneantes de cárcel de Itagüí vinculados con fiesta ilegal
    Captura de pantalla
    JUDICIAL

    Revocan sanciones contra dragoneantes de cárcel de Itagüí vinculados con fiesta ilegal

El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, reaccionó a la decisión y escribió en su cuenta de X: “El juzgado sexto de ejecución de penas de Barranquilla otorgó libertad condicional al señor Carlos Mattos, el Inpec cumple la orden judicial y procede a dejarlo en libertad”.

¿Por qué condenaron a Carlos Mattos?

El empresario es señalado de haber ofrecido por lo menos 700 millones de pesos a un juez para que fallara a su favor en el caso de Hyundai y así conservar la representación legal de la compañía en Colombia.

Desde su extradición desde España, en 2021, el empresario permanecía recluido en la cárcel La Picota de Bogotá.

Sin embargo, Carlos Mattos volvió a estar en el ojo público cuando la Unidad Investigativa de Noticias Caracol reveló videos de las “escapadas” que se daba del penal capitalino.

Publicidad

En sus salidas clandestinas atendía a familiares, socios y abogados, mientras los guardianes del Inpec encargados de su custodia hacían las veces de mensajeros y conductores personales. Incluso, la Fiscalía indicó que el empresario se desviaba a oficinas privadas y, en ocasiones, se desconocía su paradero durante varias horas.

En febrero pasado, una juez no avaló el principio de oportunidad entre Carlos Mattos y la Fiscalía al considerar que hubo falencia argumentativa y falta de sustento, teniendo en cuenta que el ente investigador incumplió lo establecido por ley para otorgar este tipo de beneficios, toda vez que se debe reparar el daño colectivo causado y que debe ser equiparable con el delito, así como garantizar que no se vuelva a cometer la conducta penal. (Lea también: El polémico acuerdo con el que Carlos Mattos busca librarse de juicio por “sus escapadas de prisión”)

Publicidad

Y es que el ente acusador había pedido cesar la acción penal contra Carlos Mattos, quien se había comprometido a entregar dos camionetas Hyundai Staria y una motocicleta KTM 250 Adventure (Modelo 2025).

NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Carlos Mattos

INPEC

Publicidad

Publicidad

Publicidad