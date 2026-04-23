Desgarrador relato de padre cuyo hijo fue torturado y asesinado por el reclutador de ‘Mordisco’

En medio de una audiencia de judicialización del reclutador más importante de las disidencias de alias Iván Mordisco, Jefferson Sánchez Correa, alias El Mono, se conoció el testimonio del papá de uno de los menores reclutados y que fue asesinado por intentar fugarse. (Lea también: Las conmovedoras imágenes del rescate de los seis hermanitos escondidos en la selva de Caquetá)

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El presunto criminal fue imputado por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, extorsión, desplazamiento forzado y financiación del terrorismo; reclutamiento ilícito y fabricación, tráfico y porte de armas de uso restringido.

“Por el momento, su señoría, no acepto los cargos que me está imponiendo el señor fiscal”, fue la respuesta de alias El Mono, pese al crudo relato que dio el padre de uno de los menores reclutados a la fuerza y que fue asesinado por las disidencias cuando intentó escapar.



El menor de edad fue llevado a la fuerza junto a otros dos jóvenes en una lancha que los movilizó por el río Vaupés. El fiscal especializado indicó que los hechos se dieron “el día 12 de abril del 2024, en el momento en que están llevándose a los dos niños. Él es YSA y él es JMD. Este es el preciso momento en que se están robando los niños”.



El padre de este joven, en cuya última foto que se conoce con vida está portando un uniforme camuflado de un fusil, denunció ante la Fiscalía del reclutamiento ilegal de su hijo de 13 años cuando iba camino a su escuela en el corregimiento de Carurú.



El clamor del padre a ‘El Mono’ para que le devolvieran a su hijo

Según su narración, ese día, a las “5:30 de la tarde, llegó mi cuñado y me dijo ‘se llevaron a Santiago, se lo llevó Jhon Huevas y se lo llevó Jefferson, El Mono’”.

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El hombre le dijo a la Fiscalía que, ante el reclutamiento de su hijo por parte de la disidencia de alias Iván Mordisco, fue hasta uno de los sitios donde le dijeron que podía encontrar a quien lo reclutó.

“Al otro día me madrugué y me fui, me fui hasta la casa de Jefferson y le dije, ‘Jefferson, mano, ¿qué pasó con el niño? ¿Por qué me lo trajeron? ¿Qué pasó? Si lo que yo tengo entendido es que obligado no se llevan a nadie, que no se lo van a llevar’. Dijo, ‘no, yo no sé. Nosotros fuimos a recoger a Jonathan y nos lo trajimos a él’. Le dije ‘no, yo necesito hablar porque yo necesito a mi muchacho’”, relató.

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Pero la súplica fue en vano y el menor de edad permaneció un mes en el campamento guerrillero antes de ser asesinado.

Llorando, su padre contó que cuando intentó rescatarlo en el campamento en Vaupés, lo escuchó a lo lejos gritar pidiendo ayuda: “Se devolvió con un machete… Y cuando llegó allá mi muchacho gritaba, me lo cortó, me lo torturaron”.

Por su parte, la Fiscalía estableció que el joven fue torturado y baleado tras intentar fugarse de la guerrilla.

Así lo contó otro testigo del caso: “Mataron un muchacho a las 3 de la tarde, entre 14 y 15 añitos. Ahí lo mataron. Nosotros fuimos llamados allá a esa reunión. Mostraron los videos, cómo torturaron al muchacho, cómo le hicieron, cómo lo golpearon, cómo lo cortaron, todo”.

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Otro de los menores que iba a bordo de la lancha fue asesinado en medio de un combate en el departamento de Caquetá.



¿Cómo reclutaba ‘El Mono’ a los menores de edad?

Víctor Lozano Labrador, director especializado contra las organizaciones criminales, indicó que “este hombre es señalado de ubicar niños, niñas y adolescentes en colegios, identificar sus gustos, necesidades, redes de apoyo familiar y posteriormente convencerlos de hacer parte de las disidencias mediante engaños o amenazas”.

Durante la audiencia, el fiscal del caso precisó que buscaba “personas con una condición especial: niños en situación de abandono y especialmente indígenas, que son las presas seleccionadas por los reclutadores para llevar a cabo este actuar criminal”.

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El señalado reclutador fue enviado a la cárcel de forma preventiva mientras que la Fiscalía continúa investigando más casos como estos en el país. (Lea también: Cayó alias Lorena, compañera sentimental de 'Iván Mordisco', en Vaupés: esto se sabe)

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE TATIANA SANABRIA, PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL