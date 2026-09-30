Red habría desfalcado al Estado en $3,5 billones con recursos de regalías durante 5 años

Los Nuevos Nule, así se autodenominaba un grupo conformado por al menos 13 personas que, según la Fiscalía General de la Nación, desfalcó al Estado en más de 3,5 billones de pesos durante cinco años con recursos de regalías destinados para proyectos de por lo menos 19 departamentos de Colombia. Interceptaciones telefónicas y cientos de documentos fueron clave para que un juez los enviara a la cárcel. (Lea también: La oferta que hizo De la Espriella a los detenidos e investigados por escándalos de corrupción)



Una investigación del CTI puso al descubierto este entramado que habría utilizado al Fondo Mixto Sierra Nevada para direccionar contratos y proyectos financiados con regalías por cerca de 3,5 billones de pesos durante 5 años. Patricia Cerchiaro Carranza, socia fundadora de dicho fondo, es mencionada dentro de la red.



“Nule chiquito”

“Tú sabes que esos delitos tampoco es que trasciendan mucho. Tú sabes que la gente en Colombia se manda es a matar y ya”, se escucha en una de las interceptaciones telefónicas que puso al descubierto los hilos que se movían detrás de la presunta red de corrupción. Allanamientos, documentos y correos también fueron piezas clave para los investigadores que buscan reconstruir cómo habría operado esta estructura criminal.



El alcance del proceso no se queda en los contratistas. Entre los vinculados está el actual alcalde de María La Baja, en Bolívar, Ramiro González Mancilla, quien, según fuentes del caso, buscaría un acuerdo con la Fiscalía para colaborar en el esclarecimiento de los hechos. También fue judicializado el exalcalde de La Paz, Cesar, Martín Zuleta.

En las conversaciones interceptadas se oye una expresión que da cuenta de cómo, presuntamente, este grupo se refería a sí mismo: Los Nuevos Nule de Valledupar: “Si ya este muchacho va a comprar apartamento allá en el que vive la doctora, ¿no ve? El Nule chiquito. Sí, el de mil y pico. (…) Ellos no quieren manejar bajo perfil, ellos quieren estar allá a la par de los que tienen plata en el Valle”.



Cuando dicen “Nule chiquito”, según la investigación, haría alusión a Esteban José Cleves Daza, hermano de Andrés Felipe Cleves Daza, quien se encuentra prófugo de la justicia.



Los investigadores sostienen que las conversaciones interceptadas permitieron identificar la relación entre contratistas, funcionarios y particulares que habrían tenido interés en los millonarios recursos de las regalías. El Fondo Mixto Sierra Nevada habría suscrito contratos financiados con regalías de 19 departamentos del país en proyectos relacionados con infraestructura, educación, agua potable, saneamiento básico, vivienda, salud, energía, deporte y gestión del riesgo. La Fiscalía asegura que el fondo habría servido como una especie de vehículo para ejecutar los proyectos, mientras empresas, consorcios y uniones temporales habrían terminado controlando parte de la contratación. El caso también alcanza a siete gobernadores, frente a los cuales se habrían compulsado copias para establecer si tuvieron algún tipo de participación en los hechos.

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