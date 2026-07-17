Revelan lo que pasará con las propiedades de Charlie Zaa tras ocupación de Fiscalía: ¿las perderá?

El patrimonio del reconocido cantante Charlie Zaa sufre una debacle tras una solicitud de la Fiscalía General de la Nación, que terminó en la ocupación de cuatro bienes avaluados en más de 45.000 millones de pesos que serían del reconocido artista colombiano, pero que tendrían relación con un grupo paramilitar ya extinto. La diligencia obedece a unas medidas cautelares que impuso la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá sobre los activos.

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Los bienes estarían relacionados específicamente con el Bloque Tolima de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Según se conoció en el curso de la investigación, el entonces cabecilla de la estructura paramilitar, Diego José Martínez Goyeneche (conocido como alias Daniel), presuntamente recurrió a terceros para realizar movimientos de dinero e inversiones en inmuebles, con el propósito de ocultar el origen ilegal de los dineros y evitar que fueran destinados a la reparación de víctimas del conflicto armado.

Estas son las propiedades de Charlie Zaa

Las propiedades que figurarían como propiedad de Carlos Alberto Sánchez Ramírez, más conocido en el mundo de la música y el entretenimiento como Charlie Zaa, son dos discotecas y un hotel ubicados en Girardot (Cundinamarca) e Ibagué (Tolima). Allí llegaron funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), que ocuparon y tomaron registro de las propiedades. Los cuatro bienes, que están valorados en más de 45.467 millones de pesos colombianos, son objeto de investigación ahora.



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Y es que el ente investigador llevó a cabo inspecciones judiciales, análisis financieros, estudios registrales, pruebas testimoniales y peritajes contables. Estas y otras actividades permitieron la reconstrucción de la trazabilidad de los activos y establecer que compondrían parte del entramado ilegal que fue identificado por la justicia.

Hay antecedentes de medidas cautelares que datan desde marzo de 2025, cuando un magistrado con función de control de garantías del Tribunal Superior de Bogotá decretó medidas de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo respecto de cinco bienes. En efecto, se hacía referencia al centro comercial El Oasis y una discoteca, en Girardot; las discotecas Kapachos y Solaris, en Ibagué, así como unas fincas en Melgar y Girardot.

En julio de ese mismo año, la Fiscalia también ordenó estas medidas. En ese momento, Charlie Zaa mostró disposición para colaborar con las autoridades: "Estoy, como siempre, en total disposición de colaborar con las autoridades y entregar todas las pruebas necesarias para demostrar mi inocencia. Llevo más de 30 años dedicado a la música, construyendo mi carrera con mucho esfuerzo y sobre todo dedicación, gracias al cariño y apoyo de todos ustedes. Todo lo que tengo ha sido fruto de ese trabajo honesto y constante".

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¿Qué pasará con las propiedades de Charlie Zaa?

Según dijo la Fiscalía en el comunicado, cuatro de los bienes mencionados y vinculados al proceso quedarán puestos a disposición del Estado, específicamente del Fondo para la Reparación de las Víctimas, en los próximos días.

De momento, ni el cantante ni la defensa se han pronunciado al respecto. De todas formas, las medidas cautelares corresponden a una decisión tomada en primera instancia. Por lo tanto, podrán presentarse recursos de ley en su contra.

María Paula Rodríguez Rozo

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