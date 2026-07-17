Fiscalía ocupó cuatro propiedades del cantante Charlie Zaa por presuntos nexos con paramilitares

En un comunicado emitido este viernes, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer que, por una solicitud suya, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá impuso medidas cautelares sobre cuatro bienes -avaluados en más de 45.467 millones de pesos- que harían parte del patrimonio del cantante Carlos Alberto Sánchez Ramírez, cuyo nombre artístico es Charlie Zaa. Esto, aclaró el ente investigador, porque tendrían "relación con recursos del extinto Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)", un grupo paramilitar señalado de actividades ilícitas y crímenes como narcotráfico, desplazamiento y desapariciones forzadas, así como despojo de tierras, secuestros y extorsiones, entre otros. La Fiscalía explicó este viernes que la extinción de dominio se aplicó a un centro comercial, dos discotecas y un hotel ubicados en Girardot, en Cundinamarca, e Ibagué, capital del departamento de Tolima. "Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) ocuparon y tomaron registro de las propiedades, que en los próximos días serán puestas a disposición del Fondo para la Reparación de las Víctimas", agregó el ente acusador.

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La Fiscalía explicó que en el curso de la investigación se conoció que el entonces cabecilla de la estructura paramilitar del Bloque Tolima de las AUC, Diego José Martínez Goyeneche, alias Daniel, presuntamente recurrió a terceros para hacer movimientos de dinero e inversiones en inmuebles, y así "ocultar el origen ilícito y evitar que fueran destinadas a la reparación de las víctimas del conflicto armado". El ente acusador adelantó inspecciones judiciales, análisis financieros, estudios registrales, tomó pruebas testimoniales y peritajes contables, entre otras acciones, y pudo reconstruir la trazabilidad de los activos y establecer que estos bienes harían parte del entramado ilegal.

Por lo pronto, ni el cantante ni su defensa se han pronunciado. En todo caso, la Fiscalía aclaró en su comunicado que las medidas cautelares decretadas corresponden a una decisión de primera instancia y que, en ese sentido, pueden presentar recursos de ley en su contra.



En julio de 2025 la Fiscalía ordenó también medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del patrimonio del cantante precisamente por los presuntos nexos de estos bienes con grupos paramilitares. En ese entonces, el artista sí se pronunció y afirmó que estaba dispuesto a colaborar con las autoridades en esta investigación y entregar todas las pruebas que demuestren su inocencia. "Estoy, como siempre, en total disposición de colaborar con las autoridades y entregar todas las pruebas necesarias para demostrar mi inocencia. Llevo más de 30 años dedicado a la música, construyendo mi carrera con mucho esfuerzo y sobre todo dedicación, gracias al cariño y apoyo de todos ustedes. Todo lo que tengo ha sido fruto de ese trabajo honesto y constante", afirmó en ese entonces el cantante, quien recientemente una gira de conciertos en México e incluso el lanzamiento de un nuevo sencillo musical.



En marzo de 2025, un magistrado con función de control de garantías del Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, decretó medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo respecto de cinco bienes. En efecto, se hacía referencia al centro comercial El Oasis y una discoteca, en Girardot; las discotecas Kapachos y Solaris en Ibagué, así como unas fincas en Melgar y Girardot. Ahora cuatro de estos bienes quedarán a disposición del Estado, responsable de reparar a las víctimas de ese grupo paramilitar.

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El cantante ya había asegurado en el pasado que el lote en el que construyó el centro comercial lo adquirió a nombre de su padre con las regalías que recibió por el sello discográfico Sonolux, por la venta de sus discos, y que ese inmueble le pertenece en su totalidad, a excepción de dos locales entregados como parte de pago de una casa en Lagos del Peñón.

La Fiscalía, sin embargo, señaló en julio del año pasado que "en cuanto a la adecuación y construcción del centro comercial El Oasis se evidencia una falta de documentación como lo son: planos arquitectónicos, planos estructurales, aprobación de un reglamento de propiedad horizontal que permitiera el desenglobe y posterior apertura de otros folios de matrícula" y detalló que "no hay registros financieros" sobre costos y gastos en el tiempo en que se construyó el centro comercial".

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