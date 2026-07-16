Corte ordena proteger mural 'Las cuchas tienen razón' y concejal Gury deberá disculparse por dañarlo

La Corte Constitucional ordenó proteger el mural de ‘Las cuchas tienen razón’ para evitar el borrado o sabotaje de esta obra ubicada en la ciudad de Manizales, Caldas. Además, ordenó ofrecer disculpas públicas por parte del concejal de Medellín Andrés Felipe Rodríguez, conocido como Gury, quien promovió actuaciones en contra del mural. Esta decisión, indicó el alto tribunal, busca proteger las expresiones artísticas vinculadas a la memoria histórica de las víctimas del conflicto armado en Colombia.

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La controversia jurídica llegó a la corte tras el estudio de dos acciones de tutela con pretensiones opuestas. La primera fue interpuesta por un ciudadano que solicitó el retiro del mural alegando que frases como ‘Las cuchas tienen razón’ incitaban al odio, la polarización y afectaban la salud mental de los habitantes de Manizales. La segunda tutela fue presentada por representantes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), la Corporación Reiniciar y el grupo NUGEPAZ. Estos últimos denunciaron que el concejal de Medellín Andrés Felipe Rodríguez (Gury) intervino físicamente la obra y utilizó sus redes sociales para instigar a la ciudadanía a manifestarse en contra de esta expresión artística.



Corte dice que murales como el de 'Las cuchas tienen razón' reconstruyen democracia

En la Sentencia T-202 de 2026, bajo la ponencia del magistrado Héctor Alfonso Carvajal Londoño, la Sala Tercera de Revisión indicó que el arte desempeña un papel fundamental en la justicia transicional. Al respecto, la Corte señaló que “el arte puede constituirse en un medio particularmente potente para la reconstrucción del tejido social y la transmisión de las memorias del conflicto armado”. Según el alto tribunal, estas manifestaciones no son solo estéticas, sino que “operan como dispositivos de reconstrucción democrática” y constituyen un “lenguaje alternativo de producción de verdad que permite visibilizar experiencias históricamente silenciadas”.

El fallo resaltó que el muralismo en el espacio público cumple una “función pedagógica y deliberativa” al fomentar conversaciones sociales sobre el pasado violento. En el caso específico de “Las cuchas tienen razón”, la Corte reconoció que la obra es un tributo a la labor de las mujeres buscadoras de personas desaparecidas. Recordó, además, que, según la Ley 2364 de 2024, estas mujeres tienen un “estatus reforzado de protección” y su labor está intrínsecamente ligada a la realización del derecho a la verdad. Por ello, cualquier intervención que pretenda estigmatizarlas debe examinarse bajo un estándar constitucional riguroso, regido por los principios de “dignidad, no revictimización y acción sin daño”.



Así deberá disculparse concejal 'Gury' por dañar mural

Como consecuencia, el concejal Andrés Felipe Rodríguez deberá realizar una disculpa pública en sus redes sociales, reconociendo “la legitimidad de la frase ‘Las cuchas tienen razón’ y del mural como ejercicio de la libertad de expresión y memoria de las víctimas”. Asimismo, se le prohibió a este servidor público promover o realizar cualquier acción futura que busque sabotear, cubrir o borrar obras artísticas relacionadas con las víctimas o las madres buscadoras, evitando mensajes que puedan revictimizarlas.



Para asegurar la integridad de la pieza, la Corte ordenó a la Alcaldía y a la Policía Metropolitana de Manizales la creación de un protocolo de reacción inmediata contra sabotajes por un lapso de seis meses. Finalmente, el tribunal pidió a los servidores públicos, especialmente a los de elección popular, a ser promotores de la reparación simbólica, definida por la Corte como el “conjunto de acciones orientadas a preservar la memoria histórica, reconocer públicamente la dignidad de las víctimas y contribuir a la reconstrucción del tejido social”.



Concejal Gury responde a decisión de la Corte

El concejal Andrés Felipe Rodríguez (Gury) publicó un video a través de sus redes sociales respondiendo el fallo de la corte y mencionó que “me parece increíble que un magistrado llegue hasta estas instancias para darles la razón a los que acaban con la propiedad pública y pintan cosas ilógicas en los muros y legisla diciendo que los muros de ‘Las cuchas tienen razón’ es memoria histórica y se olvida que eso lo utilizaron para hacer campaña política.



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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