¿El Pacto Histórico votaría por el Centro Democrático para presidencia del Senado? Habla congresista

Alfredo Deluque, del Partido de la U, sería el congresista por el que votarían para que sea el presidente del Senado a partir del 20 de julio. El Centro Democrático insiste en que sea Honorio Henríquez el que presida esa corporación e, incluso, el expresidente Álvaro Uribe les aseguró a los miembros del Pacto Histórico que se les darán todas las garantías si el miembro de su bancada es votado. Gabriel Becerra, quien hace parte del partido de izquierda, habló sobre la tensión que ha surgido alrededor de quiénes presidirán el Congreso. (Lea también: “Si el tigre ruge contra nuestro partido, como abejitas laboriosas a defendernos”: Uribe)

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Según él, su bancada imaginaba “una recomposición del escenario político en todas sus vertientes y en las derechas también. Lo que pensábamos era que no se iba a expresar de manera tan rápida, habrá que esperar que se decante para saber también qué tantas son las diferencias, si es una diferencia solamente del orden burocrático, por llamarlo de alguna manera, o si se expresan diferencias más de fondo, que a mi parecer sí se podrían expresar dentro del campo de las derechas diferencias más de fondo porque aquí hay un sector que es el que representa a Abelardo de la Espriella, que está muy articulado a sectores autoritarios, antidemocráticos, que quieren destruir el ordenamiento legal internacional, que quieren acabar con la Corte Penal Internacional, acabar con organismos de derechos humanos regionales, que al parecer es a quien se plega Abelardo de la Espriella”.



¿Qué se habló en reunión con Gustavo Petro?

De acuerdo con Becerra, “lo que estuvimos hablando es que el Pacto Histórico representa la alternativa a este poder que está ahora con bastantes cuestionamientos legales y también de legitimidad llegando; y por ejemplo, nos preocupan nuevos ataques jurídicos, como las dos demandas que se aceptaron contra el proceso de fusión que hizo Colombia Humana con el Pacto Histórico. Nos preocupan también otros anuncios, como por ejemplo pretender judicializar la política e insistir en la idea de querer perseguir al presidente Petro y si es necesario, han dicho, extraditarlo; nos preocupan los términos que utiliza ese proyecto para referirse a nosotros, que somos una alternativa política que representamos la mitad electoral de este país, que somos la bancada más grande en Cámara, que somos la bancada más grande en Senado y nos presentan como aliados del terrorismo. Nos preocupa que se haya pretendido hacer del proceso de empalme un proceso de show político y de juicio jurídico supuestamente frente a casos de corrupción que tendrán que resolverse ante los jueces”.

“Frente a eso lo que el presidente nos pidió fue unidad del partido, unidad de la bancada, unidad con el pueblo para enfrentar esta andanada de recorte de libertades y derechos, y no fue una reunión concentrada, como veo en los medios, está única y exclusivamente en un escenario coyuntural, que es el de las mesas directivas frente a las cuales hay que decir, nosotros pensábamos que ya se había resuelto, nosotros fuimos a la reunión, los compromisarios de todos los partidos; un vocero nuestro expresó nuestra decisión de seguir insistiendo en nuestro proyecto político como alternativa, nuestra declaratoria en el marco del estatuto de la oposición como movimiento y partido de oposición, una oposición alternativa, y lo que pedimos fue garantías y pensamos que había que hacer una reunión con los compromisarios de ellos para formalizar lo que la ley nos da, que son las vicepresidencias de las mesas directivas de las plenarias”, agregó.



Sin embargo, manifestó que “lo que hemos visto es un enfrentamiento que muestra en primer lugar que Abelardo de la Espriella sí se está metiendo en las decisiones del Congreso totalmente contrario a lo que dijo; y en segundo lugar percibo, y esa es una opinión particular, que quiere acabar un partido de derecha como el Centro Democrático y creo que reemplazar el liderazgo de un expresidente”. Precisamente Álvaro Uribe mencionó lo mismo, por lo que reconoció que “tengo dividida mi mente frente al tigre”. (Lea también: ¿Quiénes serán los presidentes de Senado y Cámara en nueva legislatura? Así va puja entre partidos)



¿Votarían por el Centro Democrático?

“No nos vamos a meter en esa pelea de la derecha, nosotros vamos a tomar una decisión en el marco de nuestros procedimientos que implica que la decisión que tomaremos es una decisión en unidad que compromete a toda la bancada, la tomaremos en la bancada con el acompañamiento de la dirección del partido, con el presidente Petro”, aseguró el representante Becerra, recalcando que “los que tienen que tomar las decisiones son los que se supone tienen las mayorías”.



“Allá cómo resuelven ellos sus intereses burocráticos y políticos, y nosotros vamos a actuar con nuestros criterios para que en las elecciones de las mesas directivas se garanticen, me perdonan la redundancia, las garantías que nosotros hemos dado a la oposición para que podamos seguir fortaleciendo nuestra alternativa política”, añadió, recordando que “sea quien sea la próxima mesa directiva y sea quien sea el presidente, nosotros vamos a reclamar esas garantías; nosotros hemos sido antagonistas del proyecto del Centro Democrático y de Álvaro Uribe Vélez, antagonistas leales en el debate político, derrotándolo política y electoralmente, y en los procesos judiciales llevándolo ante los tribunales. Querer ahora presentar a ese proyecto antagónico como un proyecto supuestamente aliado de nuestra opción política es no reconocer los hechos”. Además, insistió en que “nosotros no tenemos decisión frente a ningún nombre”.

Publicidad

NOTICIAS CARACOL