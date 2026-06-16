Video | Alias El Costeño habla sobre las condiciones que vive en penal Palogordo: "La peor cárcel"

Élder José Arteaga, alias El Costeño, y William Fernando González, alias El Hermano, tuvieron una curiosa conversación minutos antes del inicio de la audiencia de preacuerdo de la Fiscalía General de la Nación en el caso del homicidio del senador Miguel Uribe Turbay. El diálogo entre los dos señalados delincuentes se dio en presencia de las autoridades y la prensa, quienes asistieron virtualmente a la audiencia.



En dicha audiencia, Arteaga habló sobre las condiciones en las que vive en la cárcel de Palogordo, ubicada en Girón, Santander, donde el señalado criminal se encuentra recluido desde septiembre del año 2025.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La conversación la inició alias El Costeño, preguntándole a alias El Hermano lo siguiente:



Alias El Costeño: “Y qué, ¿cómo está?, ¿cómo se ha sentido?

Alias El Hermano: “Encanado”

Alias El Costeño: “Yo, buscando el sueño americano. Allá en la mansión con piscina y hasta el hijuemadre”

Alias El Costeño: “Ay, mi hermano, con ganas de salir de acá, socio; la peor cárcel, huevón. Uy, no, manito, ni señal pa’ llamar, nada”.

En ese momento, el juez del caso intervino en la conversación y les dijo a los dos señalados criminales que “tratemos de evitar los comentarios porque veo que hay prensa y ustedes saben que malinterpretan”.

Alias El Costeño le respondió al juez diciendo: “Sí, señor, sí, señor”. Además, le dijo al togado que “ya que usted está hablando, hoy vino Sandoval acá”, a lo que el juez le contestó que solicitara una llamada para hablar de ese tema.



FInalmente, el togado le dijo a alias El Costeño que “hay cualquier cantidad de personas que no deberían escuchar ese tipo de conversaciones”.



#Colombia | A Esta hora se desarrolla la audiencia de preacuerdo entre la Fiscalía y Elder José Arteaga, alias El Costeño, por su presunta participación en el atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.



Al inició de la diligencia habló con quien sería su… pic.twitter.com/EZPtg5ka7O — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) June 16, 2026

Publicidad

¿Qué papel habría cumplido alias El Costeño en el crimen de Miguel Uribe?

‘El Costeño’ es señalado por las autoridades como una figura central en el crimen de Miguel Uribe, al ser considerado uno de los principales articuladores y coordinadores del atentado.

De acuerdo con las investigaciones, habría cumplido un papel de autor intelectual o cerebro operativo, encargado de planear el ataque, coordinar la logística y enlazar a los distintos integrantes de la estructura criminal. Entre sus funciones, se le atribuye haber participado en la organización del seguimiento a la víctima, la entrega del arma utilizada y la disposición de los actores involucrados, incluido el menor de edad que ejecutó el disparo, quien habría sido reclutado y manipulado por esta red.

Publicidad

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias

