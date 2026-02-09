En vivo
COLOMBIA DECIDE 2026
DEBATE DE PRECANDIDATOS
BAD BUNNY
FRENTE FRÍO
SUPER BOWL
LUIS DÍAZ

No era Liam Conejo, menor detenido por el ICE, quien aparece junto a Bad Bunny en el Super Bowl

No era Liam Conejo, menor detenido por el ICE, quien aparece junto a Bad Bunny en el Super Bowl

Un niño actor que recibe un premio Grammy de Bad Bunny durante la presentación del Super Bowl fue confundido con Liam Conejo, menor detenido por agentes del ICE el mes pasado.

Por: EFE
Actualizado: 9 de feb, 2026
Editado por: Mateo Medina Escobar
No era Liam Conejo, menor detenido por el ICE, quien aparece junto a Bad Bunny en el Super Bowl
Durante su presentación en el Super Bowl, Bad Bunny le entrega su premio Grammy a un niño.
Redes sociales

Es falso que el cantante puertorriqueño Bad Bunny haya entregado su premio Grammy a Liam Conejo Ramos, el niño ecuatoriano detenido junto a su padre por agentes Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en la ciudad de Mineápolis, se trata del actor y modelo infantil Lincoln Fox.

Mensajes en redes sociales comparten un momento de la actuación durante el medio tiempo del Super Bowl del cantante puertorriqueño Bad Bunny entregando su premio Grammy a un niño. Según los mensajes se trataba de Liam Conejo Ramos, un niño que fue detenido junto a su padre durante una redada del ICE en la ciudad de Mineápolis.

"Si no lo sabias…", comienzan algunos de estos mensajes que continúan "El nene que salió al final, cuando Bad Bunny le entregó el Grammy, es Liam Conejo, el nene que ICE detuvo en Minnesota y lo soltaron en estos días". Finalizan dando las gracias al cantante.

Lea: Liam Conejo, el niño detenido por ICE, fue liberado junto a su padre y regresa a Mineápolis

Es un actor infantil

El niño al que Bad Bunny entrega su premio Grammy durante su actuación en el intermedio del Superbowl no es Liam Conejo Ramos, el niño ecuatoriano que fue detenido junto a su padre en Minéapolis. Se trata de Lincoln Fox Ramadán, un niño actor y modelo que compartió la experiencia vivida junto al artista puertorriqueño en sus redes sociales.

La búsqueda inversa de la imagen compartida en redes sociales lleva hasta un mensaje de la cuenta en Instagram del niño Lincoln Fox Ramadán. En la publicación se comparte el vídeo del momento y un mensaje en el que Lincoln dice "recordaré siempre este día. Fue un verdadero honor" (I’ll remember this day forever! @badbunnypr – it was my truest honor).

La presentación de la cuenta asegura que tiene cinco años y que es hijo de argentina y egipcio. También se indica que es un niño modelo y actor, como puede verse en su perfil en la página de bold.pro, una plataforma digital orientada a la creación de perfiles laborales en línea. Además la cuenta incluye fotografías suyas. La comparación con las del niño del Super Bowl y las de Liam Ramos durante su detención por el ICE, demuestran que se trata de Lincoln Fox.

Por otra parte, medios de comunicación estadounidenses reaccionaron por la circulación de la falsa afirmación en redes sociales y concluyeron que no se trataba de Liam Conejo Ramos sino de Lincoln Fox, cuyo papel en el espectáculo era el de representar al propio Bad Bunny cuando era niño.

Lea: Niña de 10 años creyó que ICE la llevaría al colegio, pero acabó en un centro de detención

Desinformación sobre las redadas migratorias en EE. UU.

El despliegue ordenado por el presidente Donald Trump del Servicio de Control de Migración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y de la Patrulla Fronteriza en ciudades mayoritariamente demócratas, alcanzó su punto más trágico con la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en Mineápolis. Las protestas por las muertes en Mineápolis y contra las redadas del ICE y la Patrulla Fronteriza han servido de argumento para la circulación de numerosos contenidos falsos y desinformadores en redes sociales.

Imágenes generadas con inteligencia artificial de protestas y de arrestos de efectivos del ICE, así como publicaciones con falsa autoría o los intentos de imponer su narrativa por parte de miembros del Gobierno estadounidense, han sido algunas de las desinformaciones desmentidas por EFE Verifica en las últimas semanas. Por tanto, el menor que apareció en la actuación de Bad Bunny durante el espectáculo del SuperBowl es el niño actor y modelo Lincoln Fox y no Liam Ramos al contrario de lo que se asegura en redes sociales.

AGENCIA EFE
EDITADO POR MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

