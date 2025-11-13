El conmovedor relato de joven latino en Estados Unidos: "Siempre tengo miedo"

Son muchas las historias de latinos en Estados Unidos que han sido separados de sus familiares, detenidos y expulsados del país en medio de los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El aumento de la fuerza de las autoridades para detectar y arrestar a los latinos indocumentados en el territorio se ha convertido en tema de debate mundial, especialmente por los casos que llegan a conocerse a través de la prensa y redes sociales.



Precisamente, a través de redes sociales se ha hecho viral la petición que un joven ecuatoriano le hizo a las autoridades estadounidenses. En medio de su conmovedora súplica, el joven retrató lo que vive en la actualidad la comunidad latina en Estados Unidos, una sensación de miedo constante, y pidió a los uniformados ponerse de su lado.



¿Qué dijo el joven latino a las autoridades?

Los hechos ocurrieron en el ayuntamiento de Hillsboro, ubicado en el condado de Washington, estado de Oregón, Estados Unidos, donde recientemente se han fortalecido los operativos de ICE. En lugar se estaba llevando a cabo una audiencia pública en la que la comunidad exponía ante las autoridades sus preocupaciones por esta situación.

Sorprendió a todos ver que un adolescente de cabello rizado decidió sentarse frente al micrófono y tomar la palabra. Manny Chávez, de 16 años e hijo de migrantes ecuatorianos, conmovió a los presentes al poner sobre la mesa su preocupación por los operativos de agentes ICE en su zona.

"Tengo miedo de que mis padres salgan por la puerta y no tenga la posibilidad de despedirme. Tengo miedo por eso, porque lucharon tanto para venir aquí y poder dar una vida a sus hijos", dijo el joven con la voz entrecortada.



Chávez se dirigió directamente a las autoridades y les dijo: "Quizá no pueda despedirme o verlos de nuevo, si ustedes no están de nuestro lado". Su intervención, marcada por los nervios que se notaban en sus manos temblorosas y su sentimiento con la voz entrecortada, no solo marcó a la comunidad de Hillsboro, sino al mundo, al compartirse en redes sociales.



"Realmente espero que escuchen lo que estamos diciendo, que nos apoyen porque estamos luchando por nuestros derechos y se nos está tratando como animales", continuó el joven con su intervención.

Manny Chávez retrató que el miedo no solo lo siente él, sino cada familia y joven latino en Estados Unidos, pensando en la posibilidad de ser separado de sus seres queridos. También denunció la manera en la que están siendo tratados los latinos en ese país, "la gente nos juzga por el color de nuestra piel y la manera en la que hablamos; y tenemos un presidente que actúa como un niño y no nos apoya por lo que piensa de nosotros".

En ese momento varias personas aplaudieron al joven, que se secaba las lágrimas con su ropa, por su valentía, pero él continuó diciendo que la policía tampoco actuaba para defenderlos de tratos inhumanos. "Tengo miedo de no poder volver a ver a las personas que amo. Porque aunque algunos seamos ciudadanos, no les importamos. Nos tratan como perros, como animales. A mis 16 años no debería de vivir así, teniendo miedo", insistió.

Medios locales resaltaron que no solo Manny Chávez alzó la voz en ese lugar sobre los operativos ICE y el miedo en la comunidad latina, muchos otros ciudadanos también contaron sus historias. Pero sin duda fue la voz del joven de 16 años la que alcanzó un público mundial a través de las redes sociales.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL