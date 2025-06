Condenan al papá de Silvestre Dangond por atropellar a mototaxista en Valledupar

El nombre de William ‘El Palomo’ Dangond, conocido por ser el papá de Silvestre Dangond, cantande de vallenato, ocupó titulares nacionales este fin de semana, aunque no por razones musicales. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar ratificó la condena en su contra por el atropello de un mototaxista ocurrido en diciembre de 2020.

La decisión judicial, emitida por la Sala Civil, Familia y Laboral, confirma el fallo proferido en marzo de 2025 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar, en el que se declaró la responsabilidad civil extracontractual de Dangond Baquero. El tribunal ordenó el pago de una millonaria indemnización a la víctima, Alejandro Guillermo Nieves Martínez, quien sufrió graves secuelas físicas y emocionales tras el accidente.



¿Cómo ocurrió el accidente donde estuvo implicado el papá de Silvestre Dangond?

Los hechos ocurrieron el 10 de diciembre de 2020, en la calle 14 con carrera 18A del barrio San Vicente, en Valledupar. Según el expediente judicial, el papá de Silvestre Dangond conducía una camioneta que embistió a Nieves Martínez, quien se desplazaba en su motocicleta como parte de su trabajo diario como mototaxista.

El impacto fue devastador. Nieves sufrió múltiples fracturas y lesiones que comprometieron su movilidad y su capacidad para trabajar. En declaraciones recientes, el afectado expresó: “Durante casi cinco años he librado una dura batalla por mi recuperación y mi calidad de vida”, palabras que acompañó con imágenes en redes sociales donde se le ve con tornillos en una de sus piernas.



¿Cuánto debe pagar el padre de Silvestre Dangond?

El fallo ratificado, compartido por el medio local El Pilón, establece que William Dangond deberá pagar una indemnización por daño material, moral y a la vida de relación, que incluye:



$51.222.272 por lucro cesante consolidado, es decir, los ingresos que la víctima dejó de percibir por la pérdida de su capacidad laboral.

28 salarios mínimos legales vigentes (SMLV) por daño moral.

20 SMLV por daño a la vida de relación.

28 SMLV adicionales para cada uno de los tres hijos de la víctima directa: Kelly Johana, Yeison David y Yair Enrique Nieves Romero.

La suma total podría superar los $150 millones de pesos, dependiendo de la actualización de los salarios mínimos y otros factores asociados a la reparación integral. La noticia ha generado diversas reacciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios han expresado solidaridad con la víctima y su familia, otros han cuestionado el tiempo que tomó el proceso judicial —casi cinco años— para llegar a una sentencia definitiva.

"Eso no es nada, a ese pobre hombre, el señor William Dangond le dañó la vida, sus sueños, pero arriba hay un Dios que castiga. Debería ir preso, pero en este país las leyes son para el que no tiene plata, la conciencia no lo dejará tranquilo, él sabe lo que hizo", "¿Cinco años para esa decisión? Ellos tienen plata, pero a ese pobre señor el papá de Silvestre Dangond le dañó la vida", opinaron usuarios en redes sociales.

Por su parte, Silvestre Dangond no se ha pronunciado públicamente sobre el fallo. El artista se encuentra en uno de los momentos más exitosos de su carrera, con una gira nacional que ha agotado boletería en varias ciudades.

