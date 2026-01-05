China habló en la ONU sobre captura de Maduro por parte de EE.UU.: "Pisoteó la soberanía venezolana"

China aseguró este lunes ante el Consejo de Seguridad de la ONU que Estados Unidos "pisoteó la soberanía venezolana y sus derechos e intereses legítimos" con la captura del líder del régimen venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante su operación militar en Caracas en la madrugada del pasado sábado.

El representante adjunto de China ante la ONU, Sun Lei, calificó la acción estadounidense como un acto unilateral que "conmociona" porque "viola los principios básicos de la Carta de las Naciones Unidas" y "representa un riesgo para la paz y la estabilidad regional en América Latina y el Caribe".



Sun denunció el uso de la fuerza por parte de Washington como un ejemplo de "injerencia en los asuntos internos de un Estado soberano" y alertó sobre las "consecuencias" que estas prácticas tienen para el orden internacional y la credibilidad de los mecanismos multilaterales.



El diplomático chino reiteró que la única vía legítima para resolver conflictos internacionales es a través del diálogo, la negociación y los canales establecidos por la ONU. Durante su intervención, Sun pidió a Estados Unidos cumplir con el derecho internacional, escuchar los llamados de la comunidad internacional y "cesar toda intromisión en la soberanía y seguridad de otros países".

"La situación en Venezuela debe ser abordada mediante los mecanismos legales y multilaterales competentes, incluyendo la convocatoria de reuniones de emergencia del Consejo de Seguridad, las cuales China respalda plenamente", afirmó.

Asimismo, el diplomático enfatizó que la cooperación energética entre China y Venezuela debe ser respetada y que "los intereses legítimos de China en Venezuela seguirán siendo protegidos conforme al derecho internacional", reiterando que su país se opone tajantemente a cualquier acción que "amenace la independencia de los Estados soberanos".

Reunión de urgencia de la ONU tras ataques en Venezuela y captura de Maduro

Colombia impulsó la convocatoria de la reunión de urgencia de hoy, propuesta que fue respaldada oficialmente por Rusia y China, miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Minutos después de conocerse que Caracas estaba siendo atacada, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció en su cuenta de X. "En este momento bombardean Caracas. Alerta a todo el mundo han atacado a Venezuela. Bombardean con misiles. Debe reunirse la OEA y la ONU de inmediato", escribió el jefe de Estado colombiano, quien posteriormente reposteó videos difundidos en esa red social.

"Colombia desde ayer (este jueves) es miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, debe ser convocado de inmediato. Establecer la legalidad internacional de la agresión sobre Venezuela", escribió el mandatario colombiano. "El PMU está activado en Cúcuta y el plan operacional en la frontera", agregó.

El presidente Trump advirtió en noviembre sobre la posibilidad de ataques en territorio venezolano en medio de su campaña contra Venezuela y el Gobierno de Nicolás Maduro, al que acusa de supuestamente liderar una red de narcotráfico. El pasado viernes, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció un ataque contra una "gran instalación" dentro de su campaña contra una red de narcotráfico liderada, según Washington, por Venezuela, aunque no especificó si el ataque se produjo dentro del territorio venezolano.

