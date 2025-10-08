En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
PACTO HISTÓRICO
INPEC
VIRGINIA VALLEJO
NIÑA EN BOGOTÁ
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Andy Byron y su esposa reaparecieron tras escándalo en concierto de Coldplay: ¿están juntos?

Andy Byron y su esposa reaparecieron tras escándalo en concierto de Coldplay: ¿están juntos?

Tres meses después del escándalo por la infidelidad descubierta en un concierto de Coldplay, el CEO reapareció con su familia.

Por: María Paula González
Actualizado: 8 de oct, 2025
Comparta en:
¿Quién es Andy Byron, CEO de Astronomer envuelto en polémica de posible infidelidad?
Andy Byron es CEO de la empresa estadounidense Astronomer.
Astronomer/Redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad