Andy Byron y su esposa reaparecieron tras escándalo en concierto de Coldplay: ¿están juntos?

Luego del revuelo mundial causado por el escándalo de infidelidad descubierto en un concierto de Coldplay, uno de los protagonistas volvió a aparecer de manera pública. Se trata de Andy Byron, ex CEO de Astronomer, quien fue fotografiado junto a su esposa Megan Kerrigan.

Las fotos fueron publicadas en exclusiva por el Daily Mail, diario británico en el que se detalló que encontraron a la pareja por las calles de Kennebunk, en el estado de Maine, luciendo todavía sus anillos de matrimonio. Con estas imágenes, aunque ninguno de los dos lo ha confirmado, todo parece indicar que después de la tormenta mediática los esposos siguen juntos.

Han pasado tres meses desde que se formó el escándalo al descubrirse que Byron tenía una aventura romántica con Kristin Cabot, una compañera de trabajo. El medio británico señaló que ahora Byron y su esposa fueron vistos disfrutando de un picnic al atardecer en la playa después de salir de una residencia local.



Photos reveal surprising plot twist for disgraced CEO caught in Coldplay kiss-cam saga... as he finally breaks cover after two months https://t.co/hKGMXkLbPC — Daily Mail (@DailyMail) September 30, 2025

¿Qué fue lo que pasó con la 'kiss cam' de Coldplay?

Byron asistió a un concierto de Coldplay esperando una noche mágica. Sin embargo, su experiencia dio un giro inesperado cuando la 'Kiss Cam' lo enfocó a él y a su pareja, que resultó siendo su amante. Esto causó una polémica a nivel mundial que incluso hizo rodar cabezas en la compañía.



Primero Astronomer anunció una investigación interna tras lo ocurrido, pero no se necesitó mucho para que ambos involucrados vivieran las consecuencias de la exposición mediática de su romance. Andy Byron, de 51 años, presentó su renuncia al día siguiente del incidente, situación que fue confirmada públicamente. Por su parte, Kristin Cabot, de 52 años, también dejó la compañía menos de una semana después del escándalo.

La polémica encendió un debate. Por un lado, están los defensores de la 'Kiss Cam', quienes la ven como una tradición inofensiva y parte integral del show, argumentando que, al asistir a un concierto masivo de este tipo, uno acepta implícitamente la posibilidad de ser parte del espectáculo. Por el otro, quienes lo ven como una violación a la privacidad.



Chris Martin habló sobre la 'Kiss Cam'

La polémica de la 'kiss cam' de Coldplay en sus conciertos sigue dando de qué hablar y esta vez fue Chris Martin el que se pronunció. El vocalista de la banda decidió romper el silencio sobre la controversia que, de la noche a la mañana, se ha convertido en el centro de un acalorado debate en las redes sociales.

Con su característico humor y una ironía sutil, el cantante abordó lo que calificó como una "debacle", pero dejó claro que su intención no es dar marcha atrás. El cantante resaltó que la 'kiss cam', una tradición de sus conciertos, es una forma que tienen ellos de poder ver un poco más de cerca a quienes asisten a sus shows.

Mientras leía los carteles de los fans, Martin aprovechó para dirigirse al elefante en la sala. Con una sonrisa, bromeó: "Gracias por volver después de la debacle", un comentario que resonó con la audiencia, demostrando que la banda estaba al tanto del revuelo mediático. El artista explicó que la 'Kiss Cam' ha sido una parte de sus shows por mucho tiempo y solo recientemente había captado una atención negativa.

"Pero si la vida te da limones, tienes que hacer limonada", sentenció, utilizando una de sus frases más filosóficas para enmarcar la situación. Con estas palabras, Martin no solo defendió la práctica, sino que reafirmó el propósito original de la cámara: "Vamos a seguir haciéndolo porque queremos conocer a algunos de ustedes".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL