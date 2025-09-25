Apareció Diego Londoño en Perú: lo que se sabe del colombiano viral en TikTok tras años de búsqueda

Una sonrisa captada por casualidad en un video viral se convirtió en el punto de partida para una historia que ha conmovido a miles de personas en redes sociales. Hoy, esa historia tiene un giro esperanzador: Diego Londoño, el colombiano de 41 años que había perdido la memoria y cuyo paradero era desconocido desde hace dos años, apareció en Perú. Está en una comisaría de Chiclayo y, según confirmó Amy Solano, la joven empresaria que lo grabó sin saberlo en Ecuador, se encuentra bien.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La historia comenzó en Machala, Ecuador, cuando Amy Solano, fundadora de la marca Rafaela, grababa contenido promocional en su tienda Tulipé Concept Store. Mientras modelaba frente al espejo, un hombre habitante de calle la saludó con una sonrisa desde el otro lado del vidrio. Amy lo encontró “muy lindo” y decidió compartir el video en Instagram. Luego de recibir buenos comentarios, lo subió a TikTok, sin imaginar que ese gesto espontáneo se volvería viral.

La canción elegida para acompañar el video fue Día de suerte de Alejandra Guzmán, cuya letra parecía escrita para ese momento. Al día siguiente, Amy descubrió que el video había explotado en redes: millones de reproducciones, miles de comentarios y una ola de mensajes que cambiarían el rumbo de la historia.



Un TikTok viral que identificó a Diego Londoño

Entre los cientos de comentarios, tres fueron clave. Lucía, Olga Judith y Marta Londoño, desde Colombia, aseguraban que el hombre del video era su hermano Diego Londoño, desaparecido desde hace dos años. “Hola buenas tardes. Él es Diego Londoño de Colombia, es mi hermano y lo estamos buscando hace 2 años 😳”, escribió Lucía. Marta agregó: “Esa mirada de persona enamorada y con ternura, que le robaste es por la sencilla razón de que eres muy parecida e igual de hermosa a la esposa de él”.



La familia explicó que Diego había sido diagnosticado con demencia senil. No recuerda su nombre, ni su origen, ni ningún detalle de su vida. La última vez que lo vieron fue en Colombia, y desde entonces, su paradero era un misterio.