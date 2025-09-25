En vivo
Apareció Diego Londoño en Perú: lo que se sabe del colombiano viral en TikTok tras años de búsqueda

Diego Londoño, colombiano de 41 años con demencia senil, fue hallado en una comisaría de Chiclayo, Perú. Su familia, que lo había identificado en un video de la creadora de contenido ecuatoriana Amy Solano, ya está en contacto con las autoridades.

Por: Johanna Andrea Jaime Molina
Actualizado: 25 de sept, 2025
Diego Londoño se encuentra en una comisaría de Chiclayo, Perú
Diego Londoño se encuentra en una comisaría de Chiclayo, Perú
Foto: Redes sociales

