B-KING Y REGIO CLOWN
DONALD TRUMP
ASAMBLEA ONU
VALERIA AFANADOR
DT DE SANTA FE
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / "Hablaba cosas más incoherentes": hermana de colombiano que desapareció y fue visto en video viral

"Hablaba cosas más incoherentes": hermana de colombiano que desapareció y fue visto en video viral

Un colombiano llamado Diego Londoño y que no ha tenido contacto con su familia por dos años fue visto en un video publicado por una empresaria e influencer ecuatoriana. El hombre fue identificado y piden ayuda para ubicarlo.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 23 de sept, 2025
Comparta en:
"Hablaba cosas más incoherentes": hermana de colombiano que desapareció y fue visto en video viral
Diego Londoño, diagnosticado con demencia senil, lleva dos años sin contactar a su familia.
Cortesía

