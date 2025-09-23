"Hablaba cosas más incoherentes": hermana de colombiano que desapareció y fue visto en video viral

Un colombiano que apareció espontáneamente en un vídeo de una influencer ecuatoriana es Diego Londoño, de quien no se tenía rastro desde hace dos años. Su familia. oriunda del municipio de Yarumal, en el departamento de Antioquia, le contó a Noticias Caracol que Diego fue diagnosticado con demencia senil. Piden ayuda para ubicarlo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El video fue grabado en Machala, una ciudad ecuatoriana ubicada en la provincia de El Oro, cerca de la frontera con Perú, a diez horas por vía terrestre de Quito. Amy Solano, empresaria y fundadora de la marca de ropa Rafaela, asistió como de costumbre a su tienda Tulipé Concept Store para hacer contenido promocional. Frente al espejo del local, mientras modelaba ropa, captó un gesto inesperado: un hombre la saludó con una sonrisa desde el otro lado del vidrio.

Fueron tan solo unos segundos cuando esa mirada noble se asomó por el ventanal y apareció en el video de Solano. Ella no sabía de quién se trataba, pero le generó simpatía la forma en la que este hombre la observaba. "Él sale de una manera muy linda en la parte de atrás. Su mirada no denotaba morbo o o algún tipo de algo malo para nada", dijo la creadora de contenido.



Video: TikTok viral en Ecuador podría reunir con su familia a colombiano que perdió la memoria



La historia de Diego Londoño, colombiano que desaparecido

En cuestión de horas, luego de publicar el video, recibió mensajes desde Colombia. Varios usuarios con el apellido Londoño le contaron que ese hombre del video era Diego Londoño, hermano del que no tenían rastro, un filósofo y músico que habla tres idiomas. "Hace dos años estuvo con nosotros, yo lo tenía acá en la ciudad de Medellín y de aquí salió un día y no volvió", dijo Martha Londoño, hermana del colombiano desaparecido, en entrevista para este noticiero.

Publicidad

La hermana de Londoño cuenta que la razón para que huyera fue un diagnóstico que le cambió la vida hace cuatro años, demencia senil. Su familia quería que Diego recibiera el tratamiento más adecuado y que el deterioro no llegara tan rápido. "Se dio cuenta que mi mamá y dos hermanas más, que residimos acá, estábamos haciendo la gestión para meterlo a una clínica de reposo", dijo Martha, quien aseguró que la última comunicación que tuvieron antes de que él saliera de la casa, fueron unas llamadas antes de desaparecer por completo.

"Le hizo un par de llamadas a mi mamá. Cambió de WhatsApp, obviamente por estar fuera del país", agregó la hermana del colombiano visto en Ecuador. Después de aparecer en el video de la empresaria e influencer se perdió de nuevo su rastro. Solo han tenido información a través de redes sociales. Hay otro video que registró el momento en el que Diego Londoño visita una catedral y responde a su nombre cuando le preguntan cómo se llama.

Publicidad

"Estoy bastante cerca de encontrarlo. Yo siento que sí. Hoy por hoy estamos en Máncora, Perú. Yo sé que lo vamos a encontrar", comentó Solano. La incertidumbre se funde con la esperanza porque su familia sabe que el tiempo se agota cuando se trata de este diagnóstico y temen que Diego Londoño siga olvidando quién es y no regrese a su hogar.

"Estaba hablando cosas más incoherentes, tenía más lagunas mentales, se le estaban olvidando más cosas. Es una condición genética y hereditaria de mi familia. Tenemos ya abuela y tía", concluyó la hermana del colombiano. La familia de Diego se puso en contacto con la empresaria ecuatoriana y desde entonces han enviado documentación y todos los reportes a las autoridades para dar con el paradero del hombre de 41 años, aunque la información más reciente dice que cruzó hacia Perú.

MATEO MEDINA ESCOBAR/NICOLL BUITRAGO

NOTICIAS CARACOL