Así descubrió familia que un hombre vivía debajo de su casa: tenía cama y un televisor

Un hecho inusual fue reportado el pasado 5 de septiembre en una zona residencial del condado de Clackamas, en Oregón, Estados Unidos. Se trata de un hombre de 40 años, identificado como Beniamin Bucur, que fue detenido luego de que agentes del sheriff lo encontraran habitando un espacio de acceso bajo una vivienda, sin consentimiento del propietario.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff, Bucur habría permanecido en el lugar durante un tiempo prolongado, periodo en el que instaló distintos elementos para acondicionarlo como si fuera una pequeña habitación. Según lo indicado en el comunicado, entre los objetos hallados se encontraban una cama, luces, televisores, cargadores y una silla plegable. Todos estos aparatos estaban conectados a la energía del inmueble a través de extensiones eléctricas.



Hombre fue encontrado viviendo en un sótano sin autorización

El caso salió a la luz el miércoles por la noche, poco antes de las 23:00 horas, cuando un residente de Happy Valley informó a las autoridades sobre la presencia sospechosa de un hombre desconocido. Según el testigo, el sujeto estacionó un vehículo cerca del complejo de apartamentos y caminó hacia la parte trasera de uno de los edificios. Posteriormente, notó que la puerta que daba acceso al sótano estaba abierta y que salía luz desde el interior, lo cual llamó su atención.

Con base en esta información, los agentes acudieron al lugar para verificar la situación. Al llegar, observaron que la puerta del espacio subterráneo se encontraba dañada y cerrada con llave. Además, sobresalía un cable de extensión que pasaba a través de un respiradero, lo que evidenciaba una conexión directa con la red eléctrica de la casa. Fue cuando los agentes contactaron al propietario de la vivienda, quien confirmó que nadie tenía permiso para usar ese espacio y agregó que en días anteriores había escuchado ruidos extraños provenientes de la zona.



Con esta autorización, los oficiales intentaron abrir la puerta con las llaves entregadas por el dueño, pero no lograron hacerlo, por lo que se vieron obligados a forzar la entrada. Dentro del espacio hallaron a Bucur, quien estaba instalado en condiciones que demostraban que llevaba tiempo habitando allí. Según el informe oficial, no se trataba de una ocupación momentánea, pues había realizado varias adecuaciones para convertir el área en un lugar habitable.



Llevaba largo tiempo viviendo ahí sin que los dueños se dieron cuenta

En la inspección, la policía registró la presencia de distintos aparatos eléctricos y personales. Había televisores, lámparas, cargadores, una cama y una jarra de agua, además de otros elementos que evidenciaban la permanencia continua de una persona. Durante la revisión, también fue encontrada una pipa con residuos que, tras ser analizados, dieron positivo para metanfetamina. Por esta razón, además del cargo por allanamiento y robo de servicios, Bucur enfrenta cargos por posesión ilegal de drogas.

El hombre fue trasladado a la cárcel del condado de Clackamas, donde se fijó una fianza de 75.000 dólares. Las autoridades locales informaron que el caso sigue bajo investigación y que se indaga desde cuándo exactamente Bucur se encontraba viviendo en el sótano y si pudo haber cometido otros delitos en la zona. El episodio generó inquietud entre los vecinos del sector, quienes señalaron que la vivienda se encuentra en una zona tranquila y que no habían presenciado situaciones similares en el pasado.

Clackamas County Sheriff's Office recordó a los residentes la importancia de reportar movimientos inusuales en las inmediaciones de sus viviendas, ya que la alerta temprana del testigo fue determinante para descubrir la situación. Según la oficina del sheriff, este tipo de hechos son poco frecuentes, pero representan riesgos tanto para los propietarios como para los mismos ocupantes ilegales, ya que se trata de áreas sin condiciones adecuadas de seguridad ni ventilación.

Aunque los llamados "ocupas" o inquilinos ilegales suelen estar asociados a casas deshabitadas o abandonadas, en este caso el espacio en cuestión era un área de acceso dentro de un inmueble ocupado. Mientras se adelanta el proceso judicial, el propietario de la vivienda deberá reparar la puerta dañada y revisar las conexiones eléctricas alteradas por el cableado instalado. Las autoridades no descartaron la posibilidad de que el hombre hubiese utilizado este método en otros lugares, aunque hasta ahora no se han recibido denuncias similares.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co