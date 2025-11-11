Con 83 años de matrimonio, esta es la pareja más longeva del mundo: así se conocieron

Eleanor y Lyle Gittens, de 107 y 108 años respectivamente, han sido oficialmente reconocidos como la pareja con el matrimonio más largo del mundo. Su unión, que comenzó el 4 de junio de 1942, alcanzó su aniversario número 83.



La validación del récord fue confirmada por LongeviQuest, que utilizó el certificado de matrimonio de 1942 y material de archivo para verificar la duración de su vida compartida. Además de tener el título de la pareja más longeva en matrimonio, los Gittens han roto el récord de la pareja casada más vieja de la historia, con una edad combinada de 216 años y 132 días.



¿Cómo se conocieron Eleanor y Lyle Gittens?

La pareja se conoció en 1941 como estudiantes en la Universidad Clark Atlanta, donde Lyle era parte del equipo de baloncesto. A pesar del inminente ingreso de Lyle en el servicio militar durante la segunda guerra mundial, decidieron casarse el 4 de junio de 1942, Lyle obtuvo un pase de tres días para la boda en Bradenton, Florida, la ciudad natal de Eleanor.

Poco después de la boda, Lyle, quien formaba parte de la división de infantería, fue enviado a Italia y Eleanor, quien estaba embarazada, se mudó a la ciudad de Nueva York para trabajar en una empresa que fabricaba piezas para aviones.

La separación fue difícil para ellos, a tal punto de que Eleanor llegó a preguntarse si volvería a ver a su pareja debido a que su contacto se limitaba a cartas que eran censuradas por los empleados militares de correo. Sin embargo, a pesar del tiempo y la distancia, Lyle finalmente regresó para encontrase con la grata noticia de que su hijo ya había nacido y tenía más de dos años.



¿Cómo construyeron su vida juntos?

Una vez terminada la guerra, la pareja, que también tuvo dos hijas, decidió vivir en Nueva York a pesar de los complejos años de posguerra. Lyle tuvo dificultades para encontrar trabajo, pero posteriormente tanto él como Eleanor tomaron y aprobaron los exámenes del servicio civil de Nueva York, obteniendo puestos gubernamentales.



Su trabajo en los programas contra la pobreza era muy demandante, por lo que para relajarse al final del día, se preparaban dos martinis y hablaban sobre lo que habían logrado. Con el tiempo, esa costumbre cambió y actualmente disfrutan una cerveza juntos durante el almuerzo.



La clave de su largo matrimonio

Ante un matrimonio tan largo, muchos suelen preguntarse cuál es el secreto para lograr estar juntos durante tanto tiempo, a lo que los Gittens explican que ha sido el amor que sienten el uno por el otro. Eleanor afirma que "lo amé y él me amó" y Lyle, por su parte describe que "Amo a mi esposa". Por lo que ambos consideran que mantener su matrimonio nunca pareció requerir un gran esfuerzo, simplemente funcionó.



Actualmente, la pareja vive en Miami, en Estados Unidos y manteniente su independencia, además de disfrutar cada día de la vista que les brinda su hogar.

