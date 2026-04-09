Así se ve ahora Leandro de Souza, el hombre más tatuado de Brasil, tras procedimiento láser

A través de redes sociales, el influencer brasilero Leandro de Souza ha registrado muchos años de su vida. Al principio se hizo reconocido por sus tatuajes, los cuales cubrían el 95% de su cuerpo, motivo por el que fue llamado 'el hombre más tatuado de Brasil'. Sin embargo, desde hace algunos años lo que ha llamado la atención de sus publicaciones son sus sesiones láser para retirarlos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Aunque a Leandro todavía le queda un largo camino por recorrer para retirar todos los tatuajes de su cuerpo, su apariencia en la actualidad da muchas sorpresas en las plataformas digitales y su historia también atrapa a muchos creyentes por su transformación.



¿Por qué decidió borrarse los tatuajes?

El proceso de cambio del influencer inició en 2023, cuando el hombre decidió convertirse en evangélico. Leandro sorprendió a todos sus seguidores al revelar un día que había encontrado su camino en una iglesia cristiana y que dejaría atrás su estilo de vida para convertirse en seminarista.

Como ha relatado en diversas entrevistas y videos en sus redes sociales desde entonces, Leandro comenzó a tatuarse a los 13 años en Bagé, ciudad en la que nació y que es frontera con Uruguay. Sus primeros tatuajes fueron homenajes a bandas como Nirvana, Guns N’ Roses y Metallica, sus bandas favoritas del momento.



Con el paso de los años Leandro de Souza se interesó cada vez más por los tatuajes, llegando a tener más de 170 en todo su cuerpo, incluido su rostro. Su apariencia dio de qué hablar por muchos años en las redes sociales.



Sin embargo, los tatuajes y los excesos empezaron a reflejar partes oscuras de la vida de Leandro. "No soportaba la vida que llevaba. Me transformé en una atracción, como un animal de circo", detalló en algún momento para el medio brasilero G1. "El primer paso es aceptar que no puedes hacerlo solo, que eres un adicto. Decidí cambiar porque encontré algo más grande que yo mismo. Ahora predico y busco transmitir esperanza".

Publicidad

Y para llevar por completo su transformación, Leandro señaló que también debía cambiar su físico y empezó por duras sesiones de láser en su rostro para retirar los tatuajes que se había realizado. "Duele mucho, por más que le pongan anestesia, el dolor es horrible. Pero eso es parte del precio de las cosas que he hecho en el pasado", reconoció el influencer.

Aunque el precio de estos tratamientos suele ser elevado, incluso más que el valor de los mismos tatuajes, Leandro de Souza ha contado con la suerte de su reconocimiento a través de redes sociales y el impacto de su historia. Desde que el influencer manifestó su deseo de cambiar el rumbo de su vida y retirarse los tatuajes, contó con el apoyo del doctor Franco Da Rocha, quien se ofreció a hacerle el tratamiento completamente gratis.

Publicidad

Después de dos años de varias sesiones, el influencer ha registrado la manera en que su rostro se ha ido transformando con el tratamiento. Ahora asegura que está en el "mejor momento de su vida" y utiliza sus redes sociales para hablar de la palabra de Dios.

En una de sus más recientes publicaciones hablñando de su transformación el hombre señaló que "Leandro ya está cosechando los frutos de su determinación de reconstruir su vida profesional y académica con un enfoque en la espiritualidad. Comenzó sus estudios en Teología y Misiología gracias a una beca obtenida por su esfuerzo, además de estar terminando un libro que detalla su testimonio de superación. El cambio va mucho más allá de la estética, ya que refleja la reclamación de su dignidad y la reanudación de las responsabilidades familiares que habían sido descuidadas durante el período en que la modificación corporal extrema fue su máxima prioridad".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co