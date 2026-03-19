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Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Chuck Norris es hospitalizado por emergencia médica en Hawái: esto se sabe sobre la salud del actor

Chuck Norris es hospitalizado por emergencia médica en Hawái: esto se sabe sobre la salud del actor

El actor Chuck Norris, de 86 años, se encuentra hospitalizado en la isla de Hawái luego de una emergencia médica. Conozca los detalles de lo que sabe del intérprete y experto en artes marciales.

Por: EFE
Actualizado: 19 de mar, 2026
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Editado por: Mateo Medina Escobar
Chuck Norris es hospitalizado por emergencia médica en Hawái: esto se sabe sobre la salud del actor
El actor Chuck Norris tiene 86 años.
Robyn Beck/Pierre Verdy/AFP

El actor y experto en artes marciales Chuck Norris fue hospitalizado en la isla Hawái, estado de Estados Unidos, por una emergencia médica no especificada, según informó el medio especializado TMZ. Fuentes con conocimiento directo señalaron a la publicación que en las últimas 24 horas una emergencia médica llevó al actor de 'Delta Force' (1986) a un hospital en la isla de Kauai, y que, pese a la situación, se encuentra de buen ánimo.

Norris estaba entrenando en la isla el miércoles 18 de marzo y, según uno de sus amigos, habló con él por teléfono y lo notó de buen humor, incluso haciendo chistes. El pasado 10 de marzo, Norris celebró su 86 cumpleaños y en redes publicó un video en el que se le observa entrenando y en el que dice la frase: "Yo no envejezco, yo subo el nivel". El actor y experto en artes marciales agregó que "nada como un poco de diversión en un día soleado para sentirse joven. Agradezco un año más, buena salud y la oportunidad de seguir haciendo lo que me apasiona. Gracias a todos por ser los mejores fans del mundo. Su apoyo a lo largo de los años ha significado muchísimo para mí".

El actor Chuck Norris es conocido por su trayectoria en el cine de acción y las artes marciales, con títulos emblemáticos como 'The Way of the Dragon' (1972), donde compartió pantalla con Bruce Lee, así como por protagonizar la popular serie televisiva 'Walker, Texas Ranger' (1993). Además de su carrera en Hollywood, Norris es un experto en varias artes marciales y se convirtió en una figura icónica de la cultura popular, impulsado también por los conocidos 'Chuck Norris facts', frases satíricas y humorísticas sobre el actor que circulan en internet.

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AGENCIA EFE
EDITADO POR MATEO MEDINA ESCOBAR
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