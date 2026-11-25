Una nueva actualización de WhatsApp ha generado revuelo entre los usuarios de redes sociales, luego de que la aplicación comenzara a incorporar una herramienta que permite crear stickers con sonido. La función permite acompañar imágenes animadas con fragmentos de audio, grabaciones de voz o archivos almacenados en el celular. Aunque todavía no está disponible para todas las cuentas, ya puede probarse en algunas versiones beta para Android.



Los stickers se han convertido en una de las alternativas más utilizadas para compartir reacciones y expresar emociones en las conversaciones de WhatsApp. Ahora, la aplicación trabaja en una nueva función que busca ampliar estas posibilidades: añadir sonido a los adhesivos que se envían en los chats.



¿Cuándo llegará a todos los dispositivos?

No hay una fecha concreta, lo que si se sabe es que la novedad se está implementando de manera gradual y algunos usuarios de Android ya han reportado que pueden utilizarla en versiones de prueba. Sin embargo, la herramienta todavía no está habilitada para todos los dispositivos y podría tardar en llegar a los teléfonos iPhone.

Quienes quieran probar esta característica pueden hacerlo a través del programa beta de WhatsApp para Android, siempre que haya cupos disponibles.



¿Cómo conseguir la versión beta de WhatsApp para crear stickers con audio?

Una de las alternativas para acceder anticipadamente a las novedades de la aplicación es participar en su programa de pruebas. Para intentarlo, es necesario seguir estos pasos:



Desde el navegador del celular, ingrese a Google y busque 'WhatsApp Beta'. Identifique el enlace oficial del programa en Google Play Store. Revise si aparece la opción para unirse al programa beta y, si hay cupos disponibles, seleccione participar. Espere a que se procese la inscripción. Ingrese a Play Store, busque WhatsApp y compruebe si aparece la opción 'Actualizar'. Instale la actualización y abra la aplicación para revisar si ya tiene habilitada la herramienta.

Es importante realizar el procedimiento únicamente desde Google Play Store y evitar descargar archivos de instalación desde páginas desconocidas. Además, ingresar al programa beta no garantiza que todas las funciones experimentales estén disponibles inmediatamente.

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Además, recuerde evitar caer en estafas, engaños o links falsos. Este procedimiento no tiene ningún costo.



¿Cómo crear stickers de WhatsApp con sonido?

Una vez que la herramienta esté habilitada en la cuenta, el proceso de creación se realiza desde una conversación. La función permite trabajar con imágenes o videos y añadirles un fragmento de audio.



Estos son los pasos para intentarlo:



Abra WhatsApp e ingrese a cualquier conversación. Seleccione un video de la galería del celular. Busque la opción para crear un sticker y acceda al editor. Puede dejar el audio del video o si la función está disponible, aparecerá un ícono de ondas sonoras. Seleccione esa herramienta para añadir el sonido. Grabe una voz directamente desde la aplicación o elija un archivo de audio almacenado en el dispositivo. Ajuste el fragmento que desea utilizar y complete la creación del sticker.

De acuerdo con la información sobre esta función, los clips de audio pueden tener una duración máxima de 10 segundos. Si el archivo seleccionado supera ese tiempo, será necesario recortar la parte que se quiere incorporar.



En el caso de los stickers animados creados a partir de videos, la versión de prueba también puede conservar parte del sonido original de la grabación o permitir sustituirlo por una voz propia u otro archivo compatible.



¿Qué hacer si no aparece la opción de stickers con audio?

Si actualizó WhatsApp y todavía no encuentra el ícono de sonido en el editor, no necesariamente significa que exista un problema con su celular. La herramienta se está distribuyendo progresivamente, por lo que puede ocurrir que todavía no haya sido habilitada para su cuenta o dispositivo. Incluso quienes participan en el programa beta pueden tener que esperar a que la aplicación active la novedad.

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Así puede conseguir stickers con audios

Otra alternativa para quienes quieren utilizar estos adhesivos es buscar paquetes compartidos por otros usuarios en redes sociales. Facebook y TikTok son algunas de las plataformas en las que se pueden encontrar publicaciones y grupos dedicados a compartir colecciones de stickers con sonido. Para localizarlos, basta con buscar términos como 'stickers con audio' o 'stickers con sonido para WhatsApp'.

Una vez encuentre una publicación de interés, revise el enlace compartido por el usuario o administrador para acceder al paquete. Es importante verificar que los enlaces sean confiables y evitar descargar archivos desde sitios desconocidos.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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