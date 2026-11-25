Los dos hombres capturados deberán responder por lo menos por cinco delitos, entre ellos el secuestro extorsivo, según dicen expertos penalistas. Se habla de un presunto delincuente abatido y de otro sujeto del que no hay rastro. (Lea también: ¿Qué pasó con los secuestradores tras el operativo en el Éxito de La Castellana en Cartagena?)



Tras un secuestro que duró más de 15 horas en el Éxito de Cartagena, ubicado en el sector de La Castellana, las autoridades lograron rescatar a más de 70 personas que estaban retenidas y capturaron a dos de los presuntos captores. Un tercer señalado fue abatido en medio del operativo.

La situación se desencadenó en la mañana del martes 24 de noviembre tras un frustrado intento de robo a un carro de valores, por lo que un grupo de encapuchados ingresó al supermercado y retuvo a clientes y trabajadores que estaban en su interior.

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La tensión se prolongó durante la noche, con cada vez una mayor concentración de efectivos policiales y militares en la zona, francotiradores en edificios próximos y hasta un helicóptero sobrevolando el centro comercial. Las autoridades hicieron repetidos llamamientos a través de altavoces para que los delincuentes depusieran las armas y liberaran a los rehenes.



El presidente Abelardo de la Espriella se desplazó a Cartagena durante la noche junto al ministro de Defensa, Jorge Mora, para ponerse al frente del Puesto de Mando Unificado (PMU) y seguir el desarrollo de la crisis. Pasadas las 2 de la madrugada anunció que todos los secuestrados habían sido rescatados ilesos en una operación conjunta de la Policía y las Fuerzas Militares, y aseguró que "uno de los bandidos fue dado de baja. Se les dio la oportunidad de que se entregaran y liberaran a los rehenes, rechazaron esa oportunidad y actuamos con contundencia".



Los secuestradores utilizaron pistolas y escopetas de letalidad reducida, dijo a la AFP una fuente policial. Se trata de armas que disparan proyectiles no metálicos o de goma. El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, dijo que los delincuentes intentaron confundirse entre los rehenes después de cambiarse de ropa y ponerse prendas de civil. (Lea también: Las identidades de los presuntos secuestradores en Éxito La Castellana de Cartagena: habla alcalde)



¿Qué delitos habrían cometido?

Expertos penalistas coinciden en que es grave la situación para estas personas que protagonizaron el asalto y posteriormente el secuestro en el Éxito de Cartagena.

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Podrían pagar la pena máxima de 60 años por la cantidad de delitos y su gravedad: hurto, que tiene una sentencia de 3 a 9 años de cárcel; porte ilegal de armas, de 9 a 12 años; concierto para delinquir, de 8 a 18 años; secuestro extorsivo, iría de 26 a 42 años, y lesiones personales, de 1 a 3 años.

El experto penal Juan David Bazzani explicó en Noticias Caracol que “cuando cambia la situación a un secuestro y un auténtico secuestro extorsivo, en donde uno condiciona la libertad de los rehenes a que las autoridades no hagan nada en contra de uno, automáticamente escalaron a un delito contra la libertad individual, lo volvieron un delito tipo extorsivo y esa categoría de extorsivo hace que se activen las limitaciones de rebajas. Luego, entonces, su situación jurídica se deterioró rápidamente de manera muy severa y ellos se exponen a unas penas muy altas de acuerdo con la legislación colombiana. Pero podríamos hablar de penas que con seguridad van entre los 35 años de cárcel y los 60 años de cárcel”.

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Entretanto, el exfiscal general Guillermo Mendoza Diago dijo que si los señalados secuestradores “aceptan cargos, en cuyo caso habrá algunas rebajas, también hay que tener en cuenta una circunstancia de agravación y es la captura en flagrancia, porque en realidad el operativo fue el que permitió la captura de ellos cuando tenían a las personas secuestradas aún, el delito se estaba cometiendo. Eso también agrava la pena. Pero obviamente que es un comportamiento sumamente grave y no tiene antecedentes en nuestro medio, y lo más visible y lo más grave fue el secuestro de tantas personas en esas condiciones tan lamentables para los rehenes y de extremo riesgo”. (Lea también: Conmovedor relato de rehén liberado del Éxito en Cartagena: "No tuve palabras para mi familia")

NOTICIAS CARACOL/AGENCIAS EFE Y AFP