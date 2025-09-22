¿Cómo fue el accidente de Tom Holland en la grabación de Spiderman que lo llevó a urgencias?

El actor británico Tom Holland, reconocido mundialmente por interpretar a Spider-Man, tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital tras sufrir una conmoción cerebral leve mientras grababa una escena de acción de la próxima entrega de la saga.

El incidente ocurrió el pasado viernes en los estudios Leavesden, ubicados en Watford, al noroeste de Londres, donde actualmente se desarrolla la filmación. De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, Holland realizaba una acrobacia cuando se produjo el accidente.

Aunque el susto fue grande, el diagnóstico médico es alentador: el actor se encuentra fuera de peligro y, según las estimaciones, podrá reincorporarse al rodaje en cuestión de días. Como medida de precaución, la producción suspendió temporalmente las grabaciones y el equipo decidió ajustar el cronograma para darle tiempo de descanso. Lejos de mantenerse aislado, Holland sorprendió al público al asistir al día siguiente a una gala benéfica en Londres, acompañado de su pareja, la actriz Zendaya, lo que confirmó que su estado de salud es estable.



Ajustes en la producción de Spider-Man: Brand New Day

La película en cuestión es Spider-Man: Brand New Day, la cuarta entrega en solitario del superhéroe dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. Se trata de la continuación de la exitosa trilogía que inició con Spider-Man: Homecoming (2017), seguida de Far From Home (2019) y No Way Home (2021), esta última convertida en un fenómeno global al superar los 1.900 millones de dólares en taquilla y posicionarse como la octava cinta más taquillera en la historia del cine.



La filmación, que comenzó en agosto en Escocia, continuará en Londres, aunque está previsto que este lunes 22 de septiembre se realice una reunión de producción para reorganizar el plan de trabajo tras el incidente.

El estreno de la nueva cinta está programado para julio de 2026, según confirmó Sony Pictures. Con la expectativa generada por el éxito de su predecesora, la noticia del accidente encendió las alarmas entre los fanáticos, aunque todo indica que Holland regresará pronto al set.

