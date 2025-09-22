En vivo
¿Cómo fue el accidente de Tom Holland en la grabación de Spiderman que lo llevó a urgencias?

¿Cómo fue el accidente de Tom Holland en la grabación de Spiderman que lo llevó a urgencias?

La producción suspendió temporalmente las grabaciones y el equipo decidió ajustar el cronograma para darle tiempo de descanso.

Por: Laura Camila Ramos
Actualizado: 22 de sept, 2025
Editado por: Laura Camila Ramos
Tom Holland
El actor sufrió un accidente mientras grababa una escena de la próxima entrega.
Tomado de redes.

