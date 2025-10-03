Conocido influenciador murió en plena transmisión en vivo al caer mientras escalaba una montaña

Un conocido influenciador falleció tras un trágico accidente acontecido en Estados Unidos. El sujeto, llamado Balin Miller, se encontraba escalando una famosa montaña de California cuando accidentalmente cayó al precipicio; mientras todo ocurría, una cámara que se encontraba grabándolo en vivo para la plataforma de Tiktok logró documentar lo acontecido.

La superficie que escalaba pertenecía a aquella roca conocida como El Capitán, aquel monolito del parque nacional de Yosemite famoso por su composición de granito y altitud de cerca de 3.000 metros. Aunque el sujeto era experto en este tipo de actividades, pues era conocido por haber escalado muros en otros lugares del mundo, su intento por ascender a este icónico lugar fue el causante de tan lamentable deceso.

Según algunos de sus seguidores, citados por el medio de comunicación inglés The Sun, el hombre ya había logrado llegar a la cima de la montaña, pero tuvo que bajar nuevamente para recuperar unas bolsas que había dejado en el camino. "Llegó a la cima, pero tuvo que recuperar sus bolsas porque se quedaron atrapadas en una roca mientras las subía. Mientras intentaba recuperar las bolsas, se cayó y murió. Todo quedó grabado en la transmisión en vivo", dijo Michelle Derrick, una de sus seguidoras, desde su cuenta de Facebook, siendo citada por el medio británico.



Inmediatamente se presentaron los hechos, las autoridades y equipos de emergencias acudieron inmediatamente, pero ningún esfuerzo fue suficiente para poder salvarle la vida a este joven escalador.



Familiares hablan sobre su muerte

Quien confirmó la noticia en redes sociales fue su propia madre, quien desde su usuario de Facebook dio a conocer a todos los seguidores del escalador la lamentable noticia: "Con gran pesar debo decirles que mi increíble hijo Balin Miller murió hoy durante un accidente de escalada. Mi corazón está hecho pedazos. No sé cómo voy a superar esto. Lo amo tanto. Quiero despertar de esta horrible pesadilla", dijo su madre, Jeanine Gerard-Moorman.



Su hermano también publicó emotivos mensajes desde su cuenta de Instagram. Describió al fallecido como una persona que, más allá de ser escaladora, tenía una gran personalidad: era un gran atleta, amable, amante de los animales, y un joven que seguía su pasión.

"Lo extraño muchísimo… Para quienes solo lo conocían como escalador… era mucho más. Tenía una personalidad increíble, podía hacer física sin apenas esfuerzo, era amable, amaba a los animales y era un atleta increíble. Para él, el dinero nunca fue una cuestión, ya que vivía con un presupuesto limitado gracias a su Prius plateado. Decía que se sentía más vivo cuando escalaba", escribió su pariente desde su cuenta de Instagram.

El sujeto se hizo famoso por recorrer el mundo escalando: llegó a escalar algunos de los lugares más arriesgados de América e incluso Europa, y publicaba en sus redes cada imagen sobre sus expediciones a diferentes lugares del mundo. En sus imágenes de redes sociales, decenas de personas comentaron sus condolencias y recordaron al joven como una persona arriesgada y con profundo amor por su vida y aquellas cosas que lo apasionaban.

