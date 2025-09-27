En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
VISA DE PETRO
FALSA CAPITANA INFILTRADA
PACTO HISTÓRICO
HOTEL EN SAN ANDRÉS
ENTREVISTA MARLOS MORENO
MILLONARIOS
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Informe señala que Estados Unidos planea ataque terrestre en Venezuela: ¿cuál es la misión?

Informe señala que Estados Unidos planea ataque terrestre en Venezuela: ¿cuál es la misión?

Fuentes de alto valor le indicaron a NBC News que la operación haría parte de la lucha contra el narcotráfico.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 27 de sept, 2025
Comparta en:
Ataques de Estados Unidos en el Caribe.
Ataques de Estados Unidos en el Caribe,
Con fotos de Afp

Publicidad

Publicidad

Publicidad