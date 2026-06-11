¿Cuál equipo es el favorito para ganar el Mundial 2026? Esto dicen proyecciones internacionales

A pocos minutos del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, distintos modelos estadísticos y las principales casas de apuestas coinciden en señalar a un país europeo como una de las selecciones con mayores probabilidades de quedarse con el título. Francia, Argentina, España, Brasil e Inglaterra figuran entre los equipos mejor posicionados, mientras que Colombia aparece como una de las candidatas a superar las expectativas durante el torneo.

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El torneo dará inicio este miércoles con conciertos en Ciudad de México, Toronto y Los Ángeles. Los primeros partidos se disputarán en México el jueves, y en Canadá y Estados Unidos el viernes. Y en los estadios, la música tendrá un gran protagonismo en las ceremonias de apertura para lo que es el Mundial 2026. La idea es común en estos eventos: juntar en un mismo escenario a superestrellas globales con grandes figuras regionales.

Entre las primeras se encuentran la estrella del pop estadounidense Katy Perry, la cantante canadiense emblemática de los años noventa Alanis Morissette, el rapero de Atlanta Future, la figura del pop urbano brasileño Anitta, el icono tailandés del K-pop Lisa o la estrella nigeriana del afrobeats Rema y desde el talento latinoamericano a los colombianos Shakira y J Balvin.



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¿Cuáles son las proyecciones de los equipos para el Mundial 2026?

Entre los análisis más comentados se encuentra el elaborado por el banco de inversión Goldman Sachs y el de Betplay, donde ambos sistemas ubican a España como la selección con más probabilidades de conquistar la Copa del Mundo.



España, con un 26 por ciento de probabilidades, es la selección con más opciones de ganar el Mundial de fútbol, seguida de Francia (19 %), Argentina (14%), Brasil (8%) y Países Bajos e Inglaterra (5%), según un estudio predictivo del grupo de banca de inversión estadounidense Goldman Sachs.

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Esta compañía ha elaborado un modelo para predecir el resultado de la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México, que comienza este jueves, día 11, en el que vaticina que las semifinales serán España-Francia y Argentina-Brasil, con 'la Roja' y la albiceleste como protagonistas de la final y triunfo de los de Luis de la Fuente.

Concede a España el papel de favorito al resaltar que su predicción "coincide con el patrón histórico de que la Copa del Mundo casi siempre vuelve a Europa tras haber sido ganada por un equipo sudamericano", con la excepción de los triunfos de Brasil en 1958 y 1962.

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El informe, en el que predice los resultados de la primera fase y los vencedores en los cruces de las eliminatorias, toma como referencia datos históricos de rendimiento de cada equipo y su capacidad goleadora, así como diversos factores mentales y geográficos, como la altitud y la temperatura, informa Goldman Sachs en su informe.

En el caso de España, prevé que en la fase de grupos venza a Cabo Verde y a Arabia Saudí, en ambos casos por 3-0, y a Uruguay por 2-0.

