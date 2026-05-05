La increíble historia del bebé que “nació dos veces”: inédito procedimiento le salvó la vida

Nacer es, en esencia, un proceso natural y biológico que ocurre una sola vez en la vida de cualquier ser humano. Sin embargo, la historia del pequeño Cassian ha desafiado esa idea y ha dado la vuelta al mundo por una razón extraordinaria: los médicos aseguran que, en la práctica, este bebé “nació dos veces”. Su caso, ocurrido en Orlando, Estados Unidos, se ha convertido en un ejemplo de los avances de la medicina y de la lucha por la vida incluso en condiciones adversas.



Todo comenzó cuando su madre, Keishera Joubert, recibió una noticia devastadora durante el embarazo. A su hijo le fue diagnosticado el síndrome de obstrucción congénita de las vías respiratorias altas (CHAOS, por sus siglas en inglés), que de acuerdo con el Hospital Pediátrico de Boston, se trata de una condición poco común caracterizada por el bloqueo de las vías respiratorias. Este tipo de diagnóstico suele ser crítico, ya que impide que el bebé pueda respirar al nacer, comprometiendo seriamente sus probabilidades de supervivencia.

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Según explicó el doctor Emanuel Vlastos, citado por ABC News, en estos casos “sus pulmones se agrandan, se tensan y aumenta la presión. Esto comienza a comprimir el corazón del bebé. La mayoría de estos bebés fallecen”. Frente a este panorama, los padres enfrentaron uno de los momentos más difíciles. “Cuando le diagnosticaron la enfermedad, hicimos lo que cualquier padre haría: llorar y rezar”, relató la madre en declaraciones recogidas por la revista People.

Fue extraído del vientre de su madre para una operación y luego fue devuelto al útero

Inicialmente, el equipo médico intentó un procedimiento menos invasivo para corregir la obstrucción, pero no tuvo éxito. Ante ello, se tomó la compleja decisión de realizar una intervención intrauterina de alto riesgo que implicaría sacar parcialmente al bebé del vientre materno para operarlo, sin interrumpir el suministro de oxígeno que recibía a través de la placenta.



Fue así como, a las 25 semanas de gestación, Cassian “nació” por primera vez. Durante el procedimiento, los cirujanos abrieron el abdomen y el útero de la madre, extrajeron parcialmente al bebé, específicamente su cabeza y cuello, y llevaron a cabo una intervención en sus vías respiratorias. Todo esto mientras el pequeño continuaba conectado a su madre, lo que permitía mantenerlo con vida durante la operación.



“Logramos abrir el abdomen de la madre y el útero, extraer únicamente la cabeza del bebé y exponer el cuello. En ese momento, el equipo de otorrinolaringología realizó la intervención”, explicaron los médicos sobre el procedimiento. Tras la cirugía, el bebé fue devuelto al útero para continuar su desarrollo.

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Siete semanas después, a las 31 semanas de gestación, Cassian volvió a nacer, esta vez de manera definitiva. Durante el parto, los especialistas realizaron una nueva intervención para asegurar sus vías respiratorias, lo que le permitió respirar fuera del útero. Este segundo nacimiento marcó el inicio de un proceso médico que se prolongó.

El bebé permaneció 132 días en la unidad de cuidados intensivos neonatales, donde recibió atención especializada. Cada etapa fue un reto superado para la familia. “Para nosotros cada etapa fue una victoria. El hecho de que sobreviviera al parto y lograra llegar a la UCI neonatal fue otra victoria. Y que pudiera volver a casa es lo más grande de esta situación”, expresó su mamá.

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Hoy, con ocho meses de nacido, Cassian continúa en tratamiento y deberá someterse a nuevas cirugías para mejorar su condición respiratoria. A pesar de ello, su evolución ha sido positiva y su historia es vista como un símbolo de esperanza. “Estoy inmensamente agradecida con los cirujanos, por cuyas manos Dios ha obrado un milagro”, afirmó su madre.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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Hcarrenb@caracoltv.com.co