Esta es la escultura que inspiró el impactante vestido de Heidi Klum en la Met Gala 2026

La Met Gala es, desde hace años, uno de los escenarios más importantes donde la moda deja de ser solo vestuario para convertirse en una forma de expresión artística. En ese espacio, donde la creatividad no tiene límites, Heidi Klum volvió a demostrar por qué es una de las figuras más arriesgadas y fieles a la experimentación estética. Acostumbrada a sorprender con sus elaborados disfraces de Halloween, la modelo llevó esa misma filosofía a la edición 2026 del evento, cuyo tema fue “La moda es arte”.



¿Cuál fue la inspiración detrás del vestido de Heidi Klum?

Para la edición de 2026, cuyo concepto giró en torno al arte y su relación con la moda, Klum apostó por una referencia clásica: la escultura The Veiled Vestal Virgin, creada por el artista italiano Raffaele Monti en el siglo XIX. La pieza, elaborada en mármol entre 1846 y 1847, representa a una vestal, sacerdotisa de la antigua Roma, cubierta por un velo finamente esculpido que deja entrever su rostro, destacando por la delicadeza y precisión técnica del material.

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La obra original, encargada por el duque de Devonshire, se conserva actualmente en Chatsworth House, en Inglaterra, y es considerada una de las representaciones más logradas del neoclasicismo escultórico. Su característica más llamativa es precisamente la ilusión visual del velo, que parece translúcido pese a estar tallado en piedra sólida.

Esa misma ilusión fue la que Klum buscó trasladar a la alfombra roja. En una entrevista con Vogue, la modelo explicó el origen de su idea: “La moda es arte, el arte es la moda. Sí o sí… me he inspirado por el Veiled Vestal”. Además, relató que la inspiración surgió tras recorrer el museo y encontrarse con la obra de Monti: “Fui caminando por el Met… y pensé, ¡guau, esto es tan hermoso! El drape y todo está en mármol, pero ¿cómo puedes hacer eso con la tela?”.



La Vestal Velada - Chatsworth

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Un proceso técnico para recrear una ilusión

La materialización del vestido no fue sencilla. Según se mostró en contenidos compartidos por la propia modelo en sus redes sociales, el proceso inició con un escaneo en 3D de su cuerpo, lo que permitió diseñar una estructura que imitara los pliegues y la caída del mármol. “Empezamos este proceso escaneando la entidad de Heidi Klum en 3D. Y basado en ese escaneo, esculturamos el diseño”, explicó el equipo creativo detrás de la pieza.

El resultado fue un atuendo que buscaba replicar la sensación de rigidez del mármol, pero con la flexibilidad suficiente para permitir movimiento. “No solo estamos haciendo uno de los diseños más difíciles que hemos creado, pero se tiene que mover… nuestro trabajo tiene que ser flotante".

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La propia Klum destacó el concepto en Instagram, donde describió su look como una reinterpretación artística: “Todo comienza con una visión. El tema de la Gala del Met de este año fue ‘La moda es arte’ y aquí está mi interpretación… una obra de arte, reinventada en movimiento”.

La elección de esta escultura no es casual. En la antigua Roma, las vestales eran figuras sagradas encargadas de custodiar el fuego de la diosa Vesta, símbolo de protección y continuidad. Representaban pureza, disciplina y un vínculo entre lo humano y lo divino, elementos que en el arte neoclásico se tradujeron en figuras serenas, equilibradas y cargadas de simbolismo.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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Hcarrenb@caracoltv.com.co