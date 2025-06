El ‘palo’ a Falcao García por declaraciones contra arbitraje y señalamiento de robo: "Me dio pesar"

Santa Fe dejó mudo al estadio El Campín, que vestía casi por completo de azul debido a que Millonariosoficiaba de local. La fiesta, los cánticos y el favoritismo eran del ‘embajador’, pero el que celebró fue el ‘cardenal’, que venció 1-2 en el clásico capitalino y se clasificó a la gran final del fútbol colombiano.

A los dirigidos por el uruguayo Jorge Bava solo les servía ganar y salieron por ese objetivo. En solo 10 minutos ya lo ganaban con goles de Hugo Rodallega y Ewil Murillo, mientras que Millonarios descontó en el último minuto con una anotación de tiro libre de Radamel Falcao García.

Justamente, Falcao es hoy centro de la polémica luego de unas controversiales declaraciones en la rueda de prensa pospartido. De hecho, muchos de sus seguidores coinciden en que nunca se le había visto con mensajes así de desencajados.

¿Qué fue lo que dijo Falcao?

En delantero colombiano se fue lanza en ristre contra el arbitraje colombiano y mencionó que le quedaron dudas con la primera anotación de Santa Fe, en una apretada anotación de Hugo Rodallega que terminó validando el Var.

"En el primer gol que hay dudas, pero así fue en todo el torneo; y es que así me den 50 mil fechas y no vuelva a jugar nunca en Colombia, pero, ante la duda, era en contra nuestro y cuando había que revisar, no lo hicieron”, dijo Radamel.

Y siguió: “Que se jodan los del VAR, pero, en Manizales, nos robaron dos penaltis. Me hacen el favor, pero nos robaron. Todo el torneo fue en contra. Así no vuelva a jugar acá, me importa un carajo, pero siempre fue en contra”.

El máximo delantero de la Selección Colombia, quien alcanzó a acariciar la final con Millonarios, comentó que “después dicen que le querían regalar el torneo a Radamel. Qué estupidez están diciendo. Desde el torneo pasado fue un complot mediático, que favorecían a Millonarios, a la mierda, todo fue una mentira. Nunca las iban a revisar. Eso es lo que me llevo de este partido".



Las críticas a Falcao García luego de sus palabras

Las palabras de Falcao fueron bastante elevadas de tono y jamás se le había visto tan desencajado tras un partido de fútbol, pues siempre ha lucido con serenidad en momentos difíciles.

El periodista deportivo Adolfo Pérez felicitó a Santa Fe por su plan táctico para quedarse con el cupo a la final, pero lamentó la reacción del ‘Tigre’. “Esta imagen de rabia extrema y de improperios no se la hubiera querido ver. Al venir a jugar a Colombia tuvo que aceptar muchas cosas que en su larga carrera en el exterior no vivió y tenía que saber que aquí, se juega con árbitros mediocres y que las decisiones que toman a veces te ayudan y en otras te perjudican”, apuntó.

Para Pérez, aunque se entiende su rabia y su frustración, “salir a desfogarse de esa manera, hablando de robo con malas palabras en una rueda de prensa, diciendo que no le importa que lo sancionen y no volver a jugar en Colombia, me dio pena y pesar porque ese no era el final que quería ver de una carrera tan brillante y de tantos éxitos”.

Otro que crítico la actitud de Falcao fue Carlos Antonio Vélez, quien hizo referencia que es muy triste “como nuestros ídolos se caen a pedazos”. “Qué cultura deportiva tan constructiva y edificante la de nuestros “ídolos” futboleros… cuando pierden es que “les robaron”. Mal ejemplo para los niños que ya, de hecho, solo tienen ese espejo para mirarse afuera de la familia. Mientras no superemos el hacer responsable a otros de nuestros fracasos no saldremos de la mediocridad que nos acompaña. Y a un hombre como Falcao se le ven peor las disculpas que solo las aplauden los aduladores de turno”, dijo.

El también periodista Felipe Valderrama añadió que Millonarios no ha quedado eliminado por culpa de los arbitrajes. “Ni en 2025, ni en 2024, ni en años anteriores. Ha sido por su propia incapacidad y virtud de los rivales. Solo tendría razón Falcao en el partido de Sudamericana en Manizales. Hablar de "robo" es desatinado”, dijo.

