Video | Robot humanoide causó sensación en redes sociales al cumplir insólita misión en las calles

Un video protagonizado por un robot humanoide ha causado sensación en redes sociales tras cumplir una misión tan inusual como llamativa: perseguir jabalíes por las calles de Varsovia. Las imágenes, que rápidamente se viralizaron, han generado sorpresa, debate e incluso humor entre los usuarios, quienes no tardaron en reaccionar ante lo que muchos calificaron como una escena “sacada de la ciencia ficción”.



En las grabaciones que han circulado ampliamente en plataformas digitales se observa al robot corriendo a gran velocidad durante la noche detrás de tres jabalíes. El objetivo, según se aprecia en el propio contenido, sería guiarlos fuera del entorno urbano y llevarlos hacia su hábitat natural. Mientras el androide avanza de forma constante, los animales huyen en dirección contraria, en una escena que ha captado la atención de millones de personas.

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Tras cumplir su objetivo, el robot levanta uno de sus brazos en lo que muchos usuarios han interpretado como un gesto de victoria. Además, durante el recorrido, el humanoide iba emitiendo “fuera”, mientras continuaba su carrera sin detenerse.

¿Quién es el robot que se volvió viral?

El protagonista de este episodio es Edward Warchocki, un robot humanoide que ha ganado notoriedad en redes sociales y en la vida pública de Polonia. Este androide corresponde al modelo G1 desarrollado por la empresa china Unitree Robotics, y forma parte de un proyecto que combina tecnología e interacción social.



El robot no solo ha sido visto recorriendo calles, sino que también ha participado en eventos públicos, ha interactuado con ciudadanos y ha asistido a escenarios institucionales como el Sejm, la Cámara Baja del Parlamento polaco. Su presencia se ha extendido incluso a programas de televisión, actividades deportivas y entrevistas de espectáculos.



En redes sociales, especialmente en Instagram, se ha consolidado como una figura influyente. Su cuenta supera los 152.000 seguidores, y el video en el que aparece persiguiendo jabalíes acumula más de 12 millones de visualizaciones, cerca de 900.000 me gusta y miles de comentarios.

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En ese mismo video el propio robot escribió: “Conduzco a los jabalíes hacia el bosque”. La escena generó confusión inicial entre algunos usuarios, quienes pensaron que se trataba de contenido creado con inteligencia artificial. Sin embargo, el video corresponde a una acción real que rápidamente abrió el debate sobre el uso de este tipo de tecnologías en entornos cotidianos.

La aparición de jabalíes en zonas urbanas no es un fenómeno nuevo en Varsovia. Desde hace tiempo, la ciudad enfrenta el reto de controlar la presencia de estos animales en áreas residenciales, lo que ha derivado en distintas estrategias para reducir su impacto.

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Tal como lo informó el medio DW, el caso ha generado opiniones encontradas. Mientras algunos usuarios celebran la iniciativa y consideran que los robots podrían ser útiles para controlar la presencia de animales en las ciudades, otros advierten sobre posibles riesgos.

Entre las preocupaciones planteadas se encuentran el estrés que este tipo de intervenciones podría causar en los animales, así como el peligro de que, al huir, puedan provocar accidentes en vías urbanas.

Al mismo tiempo, el fenómeno también dio lugar a comentarios llenos de humor. Algunos usuarios compararon la escena con situaciones cotidianas, mientras otros destacaron lo inusual del momento con frases como: “Yo persiguiendo al gato callejero cuando no reacciona a mi ‘pspsps’”, “Una noche típica en Polonia” o “Esperaba ver extraterrestres antes que esto”.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co