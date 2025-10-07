Escalofriante video del momento exacto cuando escalador de montaña pierde el control y cae al vacío

Un reconocido creador de contenido digital estadounidense perdió la vida tras un trágico accidente ocurrido mientras escalaba en California. El sujeto, identificado como Balin Miller, de solo 23 años, se encontraba en plena transmisión en vivo a través de la cuenta de un aficionado a este deporte en TikTok cuando sufrió la caída mortal. La cámara que registraba el ascenso documentó el lamentable suceso.

Miller era conocido por dedicarse a subir contenido sobre la escalada de altas montañas y era considerado un experto en este tipo de actividades, habiendo ascendido muros en diversas partes del mundo. El accidente ocurrió en la roca El Capitán, un icónico monolito de granito de cerca de 3.000 metros de altitud que forma parte del Parque Nacional de Yosemite. De acuerdo con lo que dio a conocer el administrador de la cuenta que grabó el momento fatal de su muerte, Miller ya había logrado llegar a la cima de la montaña. No obstante, el joven tuvo que intentar descender nuevamente para recuperar una mochila que había quedado atascadas en una roca durante el ascenso. Mientras realizaba el esfuerzo para recuperar los objetos, Balin Miller cayó y falleció.

Tras los hechos, equipos de emergencias y autoridades se presentaron de inmediato, pero no pudieron salvar la vida del joven escalador. La noticia fue confirmada públicamente por su madre, Jeanine Gerard-Moorman, quien compartió un emotivo mensaje desde su usuario de Facebook. La madre comunicó que su "increíble hijo Balin Miller murió hoy durante un accidente de escalada". Añadió que su corazón estaba "hecho pedazos" y que lo amaba mucho, manifestando el deseo de "despertar de esta horrible pesadilla".

El hermano del fallecido, por su parte, también publicó varios mensajes en su cuenta de Instagram, rindiendo tributo al joven. Subrayó que Balin era mucho más que un escalador, destacando su increíble personalidad. Lo describió como un gran atleta, bondadoso y amante de los animales, un joven que se dedicó a seguir su pasión. Su pariente señaló que, para Balin, el aspecto financiero nunca fue un problema, ya que vivía con un "presupuesto limitado" gracias a su automóvil Prius plateado.



Recordó además que Balin Miller decía que "se sentía más vivo cuando escalaba". El sujeto se hizo famoso por recorrer el mundo escalando lugares arriesgados tanto en América como en Europa, documentando cada expedición en sus redes sociales. Decenas de personas expresaron sus condolencias y recordaron al joven como una persona arriesgada y con un profundo amor por aquello que le apasionaba.



Video que registró el momento exacto de su caída

El usuario de Tiktok que documentó en vivo el momento exacto de la caída de Miller publicó recientemente un video en el que dio detalles sobre lo ocurrido. El sujeto, de nombre Erick, dio a conocer que se encontraba grabando a diferentes escaladores que se encontraban en el lugar, pues en el sitio se celebraba un evento especial de escalada; en eso, grabó accidentalmente el suceso.

Aclaró que tan pronto presenció la tragedia empezó a gritar y a llamar la atención de las personas que estaban allí, pidiendo ayuda inmediata para el joven escalador. Esto ayudó a que las autoridades y guardabosques lograran ubicar rápidamente a Miller, quien perdió la vida al poco tiempo.



💔 Tragedy at Yosemite Alaskan climber Balin Miller, 23, fell to his death from El Capitan on Oct 1, while rappelling the Sea of Dreams route The fall was captured during a TikTok livestream Known for bold solo climbs in Denali, Patagonia & the Canadian Rockies#BalinMiller pic.twitter.com/uJU5UD6s47 — GlobeUpdate (@Globupdate) October 4, 2025

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO