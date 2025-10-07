En vivo
Noticias Caracol
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
COLOMBIA

Ojo porque nuevo reglamento para motos en Colombia tuvo un importante cambio: ¿de qué se trata?

Ojo porque nuevo reglamento para motos en Colombia tuvo un importante cambio: ¿de qué se trata?

La obligatoriedad en sistemas de frenado para las nuevas motocicletas que se comercialicen en Colombia ya no entrará en vigencia la fecha en la que estaba establecido.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 7 de oct, 2025
Ojo porque nuevo reglamento para motos en Colombia tuvo un importante cambio: ¿de qué se trata?
Nuevo reglamento para motos en Colombia -
Archivo

