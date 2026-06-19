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Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Estos son los himnos más bonitos del Mundial, según el NYT: ¿en qué puesto quedó el de Colombia?

Estos son los himnos más bonitos del Mundial, según el NYT: ¿en qué puesto quedó el de Colombia?

El medio estadounidense clasificó a las 48 selecciones que participan en esta fase de grupos.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 19 de jun, 2026
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Himno de Colombia
Hinchas de Colombia en Cali
EFE

The Athletic, medio deportivo de New York Times, clasificó los 48 himnos nacionales que han sonado a lo largo de la fase de grupos de la Copa Mundial FIFA 2026, desde los más aburridos hasta los más bonitos. El patriotismo de algunos y la “mala” posición que han recibido ha provocado indignación entre países como Argentina y España. ¿Pero dónde quedó Colombia?

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Según el escritor de este artículo, quien haya visto todos los partidos de debut ya ha tenido que escuchar aproximadamente 54 minutos y 39 segundos de trompetas, mientras que aficionados y jugadores entonan las obras que identifican a sus países. Quien lo elaboró aclara que el decir que hay canciones “mediocres que se vuelven grandiosas” y “verdaderas obras musicales” es algo netamente subjetivo.

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“Buscamos canciones conmovedoras y apasionadas con las que los jugadores y los aficionados se identifiquen (...) que, independientemente de tu nacionalidad, te den ganas de ponerte de pie y gritar ‘¡Si, te amo Curazao!’”, aclara el artículo

Brasil se llevó el primer lugar de esta lista. Para el autor, el himno dura casi dos minutos “y se queda corta”. Explica que la canción va rápido, dedica sus versos para decir que no hay que temerle a la batalla y habla de una patria amada. “Sin duda de los más destacado es una gloriosa introducción orquestal de 28 segundos”. Para él, en una escala del 1 al 10, el himno de los brasileños se lleva un 9.

El segundo lugar va para Francia, que llevó la misma calificación. “Un clásico del género”. El autor recuerda que La Marsellesa ha sido prohibido, ha representado revoluciones y ahora es cantado por uno de los futbolistas más conocidos en el mundo por su talento: Kylian Mbappé. Portugal termina de coronar el podio de tres. “La canción de los portugueses (A Portuguesa)” es destacado en la nota por ser “un llamado a la acción que empodera”. La primera vez que sonó en este Mundial, marcó a muchos por las lágrimas derramadas por Joao Neves y la foto en blanco y negro que se proyectó de Diogo Jota.

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¿En qué puesto quedó Colombia?

El himno de Colombia alcanzó a quedar en el top 5, en el cuarto lugar. “Magnífico”, inicia la descripción. El párrafo recuerda de forma breve que la canción primero fue un poema que escribió Rafael Núñez para un periódico, con motivo de la Independencia de Cartagena. “15 minutos de trompeta con mucho ritmo, antes de llegar a la esencia del himno”. El autor dice que cuando el himno sonó, los jugadores colombianos parecían estar en una competición de quién lo cantaba o gritaba más fuerte. Hubo quienes botaron lágrimas, cómo James Rodríguez. “Un gran cambio de tono le da un final emocionante; glorioso”.

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Escocia cierra el top 5, cuyo himno fue descrito como un “grito de guerra conmovedor”.

María Paula Rodríguez Rozo
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