Cold Snap transforma ARC Raiders con invierno, supervivencia y reinicio opcional

La experiencia de ARC Raiders se prepara para un cambio marcado por el frío. Embark Studios lanzará Cold Snap, la segunda gran actualización del juego, que introduce un evento invernal por tiempo limitado y una serie de ajustes que impactan directamente en la supervivencia, la exploración y la progresión de los jugadores. La actualización estará disponible desde el 16 de diciembre de 2025 y se mantendrá activa hasta el 13 de enero de 2026.

El eje central de Cold Snap es el clima. Las tormentas de nieve se extienden por Speranza y modifican todos los mapas disponibles, reduciendo la visibilidad, congelando lagos y volviendo más peligrosas las zonas abiertas. Estas condiciones no solo cambian el aspecto visual del mundo, sino que introducen nuevas variables a tener en cuenta durante cada incursión. Moverse sin planificación deja de ser una opción segura, y cada salida se convierte en un ejercicio de gestión de riesgos.

Uno de los cambios más relevantes es la incorporación del frío como amenaza directa. La exposición prolongada a las bajas temperaturas puede provocar congelación, una condición progresiva que disminuye lentamente la salud del Raider. Esto obliga a replantear la forma de equiparse, priorizar herramientas de curación y coordinar mejor los tiempos de extracción. El entorno deja de ser solo un escenario y pasa a convertirse en un enemigo constante.



Para acompañar estas mecánicas, los mapas reciben una renovación visual completa. Zonas como Campos de Batalla de La Presa, Ciudad Enterrada, Puerto Espacial y La Puerta Azul aparecen cubiertas de escarcha, nieve acumulada y superficies congeladas. Más allá del impacto estético, estos cambios refuerzan la sensación de un mundo hostil que exige atención permanente.



Cold Snap también amplía el contenido de progresión con la llegada del segundo Mazo de Raider, que estará disponible sin costo adicional para quienes cuenten con cualquiera de las ediciones del juego. El Mazo Goalie, accesible de forma permanente desde el 26 de diciembre, introduce nuevas hazañas y recompensas, entre ellas monedas de Raider, objetos cosméticos y un atuendo inspirado en el hockey, junto con una herramienta temática. Es una expansión pensada para ofrecer objetivos a largo plazo más allá del evento invernal.

Durante la temporada, los jugadores podrán participar en dos desafíos especiales. Flickering Flames propone una progresión de 25 niveles basada en la obtención de Merits, que se consiguen jugando partidas y ganando experiencia. Por su parte, Candleberry Banquet invita a explorar el entorno en busca de objetos únicos y Candleberries, desbloqueando etapas narrativas y recompensas adicionales. Ambos eventos están conectados entre sí y refuerzan la idea de avance constante durante el periodo limitado.

Finalmente, Cold Snap introduce una opción poco habitual: el reinicio voluntario del personaje a través del sistema de Expedición. Quienes decidan hacerlo podrán comenzar con un nuevo Raider, conservando mejoras exclusivas y accediendo a una nueva progresión. No se trata de una imposición, sino de una alternativa para quienes buscan refrescar su experiencia dentro del juego.

Con esta actualización, ARC Raiders apuesta por profundizar en su identidad de supervivencia, usando el clima como motor de cambio y ofreciendo contenido que equilibra lo temporal con lo permanente. Cold Snap no reinventa el juego, pero sí redefine la manera de enfrentarse a cada incursión en Speranza.

