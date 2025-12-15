Margarita Rosa de Francisco se casó y compartió las primeras imágenes de la ceremonia

A través de redes sociales, la actriz colombiana Margarita Rosa de Francisco llevaba varios días seguidos publicando fotos junto a su pareja con una cuenta regresiva. Finalmente, la famosa reveló por qué estaba contando los días para uno de los eventos más importantes de su relación: su matrimonio.

Aunque es poco lo que se sabe sobre la ceremonia en la que la colombiana dio el 'sí, acepto' a su pareja, el productor holandés Will Van Der Vlugt, con quien tiene una relación de más de 15 años, la mujer dio a conocer algunas fotos y videos de la misma que emocionaron a sus seguidores.



Así fue la boda de Margarita Rosa de Francisco

El día que terminaba la cuenta regresiva, Margarita Rosa de Francisco publicó una nueva foto, pero esta vez ni ella ni su prometido aparecían. Escribió: "Sólo unas horas", dando a entender que ya faltaba poco para la ceremonia. Lo que se puede ver en la imagen son algunas sillas para invitados bajo una carpa en un escenario que está ubicado al lado del mar.

Después de esa publicación que despejó todas las dudas a sus seguidores y que les dio a entender que había llegado el gran día, Margarita Rosa de Francisco publicó un video en el que aparece con su ahora esposo. Lo que se ve es a la feliz pareja llegando a la ceremonia, siendo fotografiados y celebrados por sus invitados a la boda.



La pareja combinó su atuendo. Ella va con un vestido beige, acentuado en su cintura con un cinturón amplio y café; además, la actriz llevaba en las manos un ramo de flores blancas. Por su parte, Will Van Der Vlugt lució un traje también de color beige con una camisa blanca. "Y vivieron felices para siempre", escribió la actriz colombiana en esa nueva publicación que confirmó que finalmente llegó el día de la boda.



En la publicación, Margarita Rosa de Francisco recibió varios mensajes de seguidores y amigos que la felicitaron por su matrimonio, una ceremonia especial que llegó luego de 15 años de relación con el productor holandés. Veronica Orozco, Adriana Lucia, Natalia Reyes, Lorena Meritano, Yaneth Waldman, entre otras famosas colombianas le comentaron felicitándola.

La actriz colombiana había anunciado la boda en medio de una entrevista con Eva Rey, quien le preguntó por qué después de tantos años seguían sin ir al altar. "No nos hemos querido casar, estamos como pensando en casarnos", reveló la expresentadora del Desafío y aseguró que se trata de un acto simbólico para ambos. "Es de esas cosas que queremos hacer simbólicamente los dos porque, después de 15 años ya sabe uno que ahora sí se puede casar, se cumplió un tiempo en el que decimos: 'nos llevamos bien y queremos seguir'".

¿Quién es Will Van Der Vlugt, esposo de Margarita Rosa de Francisco?

Will Van Der Vlugt es un fotógrafo y productor holandés que desde hace 15 años sostiene una relación amorosa con Margarita Rosa de Francisco, actriz y periodista colombiana. El hombre, aunque involucrado en el medio del arte y el entretenimiento, tienen una vida muy privada detrás de las cámaras, por lo que se tienen pocos detalles sobre él. Sin embargo, en varias ocasiones la famosa colombiana lo ha destacado como un gran compañero de vida.

El holandés se convierte en el tercer esposo de Margarita Rosa de Francisco, quien ha tenido dos matrimonios previos. Su primera boda fue con Carlos Vives en el año 1988, matrimonio que apenas duró dos años. En el año 2003 la actriz se volvió a casar, esa vez con el empresario Daniel Catello, con quien tuvo una relación desde 1992; sin embargo, este compromiso tampoco duró mucho tiempo.

