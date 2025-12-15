En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ACCIDENTE DE BUS EN ANTIOQUIA
ELECCIONES EN CHILE
TRUMP HABLA DE COLOMBIA
ELN
SALARIO MÍNIMO
FINAL COPA COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección VIDEO JUEGOS Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / VIDEOJUEGOS  / Crunchyroll Arc regresa para mostrar cómo el fandom del anime sigue creciendo en 2025

Crunchyroll Arc regresa para mostrar cómo el fandom del anime sigue creciendo en 2025

La experiencia anual de Crunchyroll vuelve a poner al fan en el centro y revela cómo el anime se vive, se comparte y evoluciona a nivel global.

Por: Juan Carlos Baquero
Actualizado: 15 de dic, 2025
Comparta en:
Crunchyroll Arc regresa
Crunchyroll Arc regresa
Cortesía: Crunchyroll

Publicidad

Publicidad

Publicidad