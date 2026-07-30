Famoso futbolista murió luego de que un muro colapsara por los fuertes vientos

Los fuertes vendavales de más de 100 kilómetros por hora en el sur y el sureste de Brasil dejaron el miércoles al menos cinco muertos, además de provocar derrumbes, caídas de árboles e interrupciones en el transporte público, marítimo y aéreo en São Paulo y Río de Janeiro, informaron fuentes oficiales.

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Los fuertes vientos, asociados al avance de un frente frío, comenzaron a causar estragos la noche del martes en el estado de Rio Grande do Sul y este miércoles alcanzaron los estados de São Paulo y Río de Janeiro, donde hubo daños en infraestructuras y cortes de energía.

En São Paulo, la región más industrializada y poblada del país, un hombre murió en la ciudad portuaria de Santos tras la caída de un árbol, motivo por el cual otro falleció en el municipio de Sorocaba mientras conducía.



En la turística São Sebastião, en el litoral norte paulista, un pescador perdió la vida al naufragar durante el temporal, según medios locales. Las ráfagas, que en ocasiones llegaron a superar los 120 kilómetros por hora, obligaron además a suspender temporalmente las operaciones en el puerto de Santos, el mayor de América Latina, así como el transporte marítimo de pasajeros.



➡️ Veja momento em que ex-jogador do Botafogo é atingido por muro no Rio



Tássio Maia dos Santos foi atingido por queda de muro em Santa Teresa, no Rio de Janeiro, durante a ventania que atingiu a cidade



🤳 Reprodução X pic.twitter.com/7kjUIYMO1l — Metrópoles (@Metropoles) July 30, 2026

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Tássio, el futbolista que murió luego de condiciones climáticas

En Río de Janeiro, el vendaval ocasionó cortes de electricidad en distintos barrios de la capital fluminense, además de interrumpir parcialmente el funcionamiento del metro y del aeropuerto de Santos Dumont.

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Las ráfagas registradas en el aeropuerto internacional de Galeão, de hasta 74,1 kilómetros por hora, obligaron a desviar cuatro vuelos a otros aeropuertos y varias de sus operaciones sufrieron retrasos.

Además, se registraron dos muertes como consecuencia de la caída de un muro en el popular barrio de Santa Teresa, en el centro de Río. Una de las víctimas mortales es Tássio Maia dos Santos, exjugador del Botafogo, quien se encontraba con su amigo Vandré Cordeiro, quien también falleció en el accidente.

De hecho, en videos compartidos en redes sociales, se ve el momento cuando se derrumba sobre los hombres y un auto estacionado sobre el andén. En los hechos, otras cuatro personas quienes pasaban por el lugar resultan lesionadas.

El Botafogo, a través de sus redes sociales, lamentó el fallecimiento de Tássio, quien vistió sus colores en el 2015. “Tássio fue víctima del derrumbe de un muro durante la fuerte ráfaga de viento que azotó Río de Janeiro, este miércoles. En este momento de dolor, el Club expresa su solidaridad a los familiares, amigos y a todos los que convivieron con Tássio”, señalaron en el comunicado en el cual confirmaron el deceso.

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Con información de Efe