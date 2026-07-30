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Caso María Camila Potosí: se conoce foto de los cinco capturados, señalados por el crimen

Entre las personas capturadas se encuentra la mujer con la que la joven asesinada se había ido a bordo de una motocicleta.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 30 de jul, 2026
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Caso María Camila Potosí: se conoce foto de los cinco capturados, señalados por el crimen
Caso María Camila Potosí -
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Este jueves 30 de julio, las autoridades revelaron la foto de las cinco primeras personas capturadas por el caso María Camila Potosí, la joven de 21 años que se encontraba con 8 meses de embarazo y que fue asesinada en Cali, Valle del Cauca.

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Entre las cinco personas capturadas se encuentra la mujer que se ve en un video de cámara de seguridad manejando una motocicleta y que habría sido la última persona que vio con vida a la víctima. Y es que en la madrugada de este jueves se realizaron varias diligencias de allanamiento en conjunto entre Policía y Fiscalía en Cali y en Tuluá.

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Lo que dice también la Fiscalía General de la Nación es que, en medio de esos allanamientos, se incautaron varios elementos tecnológicos que serán determinantes en la investigación. Además, las autoridades aseguraron tener videos de cámaras de seguridad e interceptaciones que darían cuenta de este crimen.

En las próximas horas, la Fiscalía radicará ante un juez de garantías las respectivas audiencias de judicialización de las cinco personas capturadas.

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