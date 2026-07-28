Video | La niña que corrió junto a Erick Sang, ganador de la Media Maratón de Bogotá

Más de 41 mil personas se reunieron el pasado 26 de julio en Bogotá para el desarrollo de la Media Maratón, un evento deportivo que reúne a apasionados por el running para atravesar parte de la ciudad. Como resultado de la carrera, el keniano Erick Kiplagat Sang se consagró como el ganador y estableció un nuevo récord en la misma al recorrer los 21 kilómetros en un tiempo de 1:01:59.

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En medio del recorrido, algo que llamó la atención y se hace viral en redes sociales es que una niña se sumó al corredor profesional. El video en el que se ve a la menor de edad acompañar por un pequeño trayecto a Sang durante la carrera.



Una niña corrió junto a Erick Sang en la Media Maratón de Bogotá

Portales especializados en el running reconocieron que la hazaña fue realizada por Alana Rotich Tovar, una joven colombo-keniana que ya es reconocida en el mundo del deporte por su buen desempeño en diferentes carreras que se realizan en el país. "¡Que gran imagen! La pequeña Alana Rotich Tovar, colombo-keniana, acompañando algunos metros al campeón de la Media Maratón de Bogotá, el gran Erick Sang", reportó en sus redes sociales el perfil de @runningsportsco.

En la publicación se destaca la técnica y condiciones físicas de la pequeña Alana, augurando que en el futuro también se celebrarán sus logros y récords en las maratones más importantes a nivel nacional e internacional. Mientras Sang avanzaba por las calles de Bogotá, en un punto específico la niña se hizo a un lado de él, con un conjunto deportivo, con pasos largos y fuerza logró acompañarlo durante una parte.



"Que alguien la encuentre, la patrocine y la haga una leyenda de este deporte tan hermoso"; "Esa niña va a ser sin duda una gran corredora en unos años"; "Qué talento"; "Por estas cosas es que el running no solo es un deporte"; "Ya es una gran corredora, pero esto es demasiado, lo alcanzó y lo acompañó. Talentos que hay que apoyar", se lee en diferentes comentarios.



Alana Rotich Tovar, según se puede establecer en redes sociales, ya tiene un amplio recorrido en carreras del país, especialmente en Zipaquirá. La menor de edad es hija del keniano Cosmas Rotich, corredor profesional y quien se radicó en Colombia hace varios años.

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El logro de Erick Sang en la MMB

Según informó el IDRD en un comunicado "Erick Sang se consagró como el nuevo campeón de la media maratón de Bogotá", al lograr en tiempo récord (1:01:59) el recorrido de los 21 kilómetros de la carrera, alcanzando el mejor registro en la historia de la competición, superando la marca de Geoffrey Mutai en 2011, cuando culminó la carrera en 1:02:20.

En el podio lo acompañaron Bereket Nega, en segundo lugar, y Philemon Kiplimo en tercer lugar. Agregaron que, por otro lado, fue Rubén Barbosa quien se llevó el título del mejor colombiano en el masculino quedando en el décimo puesto con un tiempo de 1:06:16.

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Por otro lado, en el podio femenino de la media maratón de Bogotá se establecieron las siguientes deportistas:



Primer lugar: Melal Siyoum

Segundo lugar: Gladys Kwamboka

Tercer lugar: Aynhalem Desta

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co