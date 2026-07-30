No todas las laptops son para lo mismo: esta guía podría evitar una compra equivocada

Comprar un computador nuevo parece una decisión sencilla, pero basta con empezar a comparar especificaciones para descubrir que no todos los equipos están pensados para el mismo tipo de usuario. Lo que funciona perfectamente para trabajar desde casa puede quedarse corto al momento de ejecutar un videojuego exigente, mientras que un portátil gamer quizá resulte excesivo para alguien que solo necesita navegar por internet y realizar tareas básicas.

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La evolución del hardware también ha cambiado la forma de elegir un equipo. Hoy ya no solo importan el procesador o la memoria RAM; tecnologías como la inteligencia artificial, las pantallas de alta tasa de refresco y las soluciones enfocadas en productividad han ampliado las opciones disponibles para estudiantes, creadores de contenido y jugadores.

Con la llegada de temporadas de descuentos, es común que muchas personas busquen renovar su computador, pero también aumentan las dudas sobre cuál modelo realmente vale la pena según el uso que tendrá. En lugar de fijarse únicamente en el precio, cada vez resulta más importante entender qué ofrece cada categoría de equipos.



Pensando precisamente en esos diferentes perfiles de usuario, AMD presentó una guía con varias alternativas equipadas con procesadores de la marca, orientadas a necesidades específicas como el gaming, el trabajo híbrido, la creatividad y el uso familiar.



Para quienes necesitan un computador que pueda ser utilizado por varias personas en casa, una de las recomendaciones es el Lenovo IdeaCentre AIO. Al tratarse de un equipo "todo en uno", busca aprovechar mejor el espacio al integrar todos los componentes en un solo dispositivo. Además, incorpora un procesador AMD Ryzen 5 7535HS, pensado para responder a tareas como clases virtuales, videollamadas, navegación y entretenimiento sin interrupciones.

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En el segmento gamer, la propuesta está representada por el Lenovo LOQ, equipado con un procesador AMD Ryzen 7 IA 250. Este portátil está orientado a quienes buscan ejecutar videojuegos con mayor fluidez gracias a la combinación de procesamiento, capacidades de inteligencia artificial, gráficos de alto rendimiento y una pantalla de 15,6 pulgadas con alta tasa de refresco. Según AMD, estas características también permiten afrontar tareas de edición multimedia y creación de contenido.

Para quienes trabajan desde diferentes lugares, la compañía destaca el HP 15 con AMD Ryzen 7 7730U, un equipo pensado para responder a las exigencias del trabajo híbrido. Su capacidad para gestionar varias aplicaciones al mismo tiempo facilita actividades como videollamadas, edición de documentos y multitarea durante la jornada laboral.

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La inteligencia artificial también tiene un papel importante dentro del portafolio. En este apartado aparece el ASUS Vivobook 16 con AMD Ryzen AI 5 330, una opción diseñada para usuarios que buscan aprovechar funciones de IA en aplicaciones compatibles. A esto se suma una pantalla de 16 pulgadas, que ofrece un espacio de trabajo más amplio para organizar múltiples ventanas y desarrollar proyectos con mayor comodidad.

Para quienes trabajan con procesos creativos más exigentes, AMD también recomienda una configuración superior del ASUS Vivobook 16, esta vez con AMD Ryzen AI 7 350. El equipo incorpora funciones de inteligencia artificial orientadas a optimizar tareas compatibles, además de una pantalla WUXGA de 16 pulgadas certificada para reducir la emisión de luz azul y un diseño con certificación de grado militar, pensado para quienes necesitan movilidad sin sacrificar resistencia.

Más allá de recomendar modelos específicos, la propuesta de AMD pone el foco en identificar primero las necesidades de cada usuario antes de tomar una decisión de compra. Un estudiante, un creador de contenido, un trabajador remoto o un jugador competitivo difícilmente aprovecharán las mismas características de un computador.

En una temporada como Agosto Alkosto, donde muchos equipos llegan con descuentos, conocer las diferencias entre cada categoría puede ayudar a realizar una compra más acertada. Desde soluciones para el hogar hasta portátiles con capacidades de inteligencia artificial o equipos orientados al gaming, la elección dependerá del tipo de experiencia que cada usuario quiera obtener frente a su computador.

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