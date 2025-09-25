En vivo
Noticias Caracol
Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Fifa presenta oficialmente las tres mascotas del Mundial 2026: conózcalas aquí

Fifa presenta oficialmente las tres mascotas del Mundial 2026: conózcalas aquí

Maple, un alce creativo de Canadá; Zayu, un jaguar ágil de México, y Clutch, un águila arrolladora de Estados Unidos: juntos, dice la Fifa, representan cultura, unidad y pasión para la Copa del Mundo que se aproxima.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 25 de sept, 2025
Fifa presentó oficialmente las tres mascotas del Mundial 2026: conózcalas aquí
Mascotas del Mundial -
AFP

