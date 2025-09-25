Fifa presenta oficialmente las tres mascotas del Mundial 2026: conózcalas aquí

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (Fifa) presentó oficialmente a las tres mascotas del Mundial 2026. Los nombres de las mascotas de la Copa del Mundo son Maple, Zayu y Clutch.

Las mascotas serán las primeras mascotas oficiales de un torneo de Fifa que se incorporarán como personajes interactivos en Fifa Heroes, un nuevo título con licencia oficial de la Fifa que saldrá el próximo año.

Según el ente del fútbol mundial, el videojuego se suma al ecosistema en expansión de FIFAe, orientado a ofrecer experiencias digitales de futbol “más atractivas, accesibles y adaptadas a distintos públicos”.



Según la Fifa, las mascotas del Mundial estarán presentes para recibir al público, animar cada jugada y llenar de alegría a los aficionados más jóvenes durante el torneo, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio y contará, por primera vez en su historia, con la participación de 48 selecciones, entre ellas Colombia.

Personalidad de las mascotas del Mundial 2026

En cuanto a las personalidades de cada mascota, la Fifa los identificó así:

Alce Maple: “nació para recorrer todas las provincias y territorios de Canadá, entablando contacto con su gente y familiarizándose con la riqueza cultural del país. Apasionado del arte urbano, amante de la música y guardameta entregado, Maple destaca por su creatividad, resiliencia y un auténtico individualismo. Con sus legendarias paradas, su extraordinaria fortaleza y liderazgo, así como su estilo incomparable, Maple™ tiene un sinfín de historias que contar”.

Jaguar Zayu: “habita en las selvas del sur de México y encarna el valioso patrimonio y el dinamismo del país. Zayu, cuyo nombre significa «unidad», «fortaleza» y «alegría», es un delantero que se transforma en el terreno de juego, donde intimida a los defensores con su excepcional agilidad y velocidad. Fuera del campo, promueve la cultura mexicana a través del baile, la gastronomía y la tradición, además de unir a personas de diferentes países con su pasión y orgullo. Además de un deportista, Zayu es un símbolo de celebración y encuentro de culturas que lleva consigo el alma de México a donde quiera que vaya”.

Águila Clutch: “recorre los Estados Unidos con un espíritu insaciable, una curiosidad sin límites y un optimismo inquebrantable. Se familiariza con todas las culturas y disfruta cada partido y cada momento al máximo. Audaz dentro del campo y fuente de inspiración fuera de él, Clutch™ predica con el ejemplo levantando el ánimo de su equipo con energía y determinación, y convirtiendo cada reto en una oportunidad para alcanzar nuevas metas. Clutch tiene una personalidad arrolladora y le encanta el deporte. Como todo buen centrocampista, es capaz de unir a las personas que le rodean en cualquier ambiente y es un ejemplo de que para volar alto solo hay que mostrar voluntad, pasión y darlo todo en el campo”.

Foto: Fifa

