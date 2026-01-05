Florinda Meza habló de sus procedimientos estéticos: "Me han picado tanto toda la cara"

A lo largo de décadas, la actriz Florinda Meza, conocida mundialmente por su trabajo en el universo de Chespirito, ha navegado las aguas de la fama con una mezcla de elegancia y contundencia. Sin embargo, recientemente, la intérprete ha decidido romper el silencio sobre un tema que suele ser tabú para muchas estrellas: su experiencia con los procedimientos estéticos y el alto costo físico que ha pagado por mantener su apariencia.

Para Meza, la búsqueda del rejuvenecimiento no ha sido un camino libre de obstáculos. En una reveladora entrevista concedida al programa De primera mano, la artista compartió detalles sobre lo que describió como una experiencia particularmente dolorosa vinculada a un tratamiento de regeneración. Según relatan las fuentes, Meza se sometió a un procedimiento que involucraba el uso de células madre, pero con una técnica que le resultó especialmente invasiva y desagradable.



¿Qué tratamientos se ha realizado Florinda Meza?

El tratamiento que más rechazo le generó fue aquel en el que los especialistas extrajeron una parte de su propia oreja para obtener el material biológico necesario para las inyecciones. Esta técnica, diseñada para combatir los signos del envejecimiento, se transformó en un proceso de pinchazos incesantes que cubrieron gran parte de su anatomía superior.

La actriz detalló que, para la aplicación de estas células, recibió una cantidad abrumadora de inyecciones que abarcaron toda la cara, el cuello y hasta las manos. “Para ponerme mis mentadas células madre me han picado tanto toda la cara, hasta el cuello, hasta las manos, que ya pasaron casi tres años”.



La experiencia fue tan intensa que Meza confesó haber sentido que no quedaba un solo milímetro de su piel que no hubiera sido pinchado por las agujas. De hecho, el impacto fue tal que, a pesar de que los médicos le recomendaron realizar este procedimiento de manera anual para mantener los resultados, la actriz ha dejado pasar casi tres años desde aquella última vez, incapaz de enfrentarse nuevamente a tal nivel de incomodidad de forma tan frecuente.



A pesar del dolor físico, Florinda Meza no se arrepiente del todo. Con una honestidad brutal, la actriz reconoció que, aunque el proceso fue traumático, cree que el tratamiento sí tuvo un efecto positivo y visible en su apariencia general.

Un dato técnico relevante que aporta la actriz es el origen de estas células para su salud: fueron obtenidas de su propia grasa corporal mediante un proceso de extracción. Esto demuestra que la visión de Meza sobre la medicina estética ha evolucionado hacia una perspectiva más holística, donde la vitalidad interna es tan importante como la tersura de la piel.

En una etapa más reciente de su vida, Meza ha optado por métodos menos agresivos. Según comentó entre risas, recientemente se sometió a un tratamiento a base de vitaminas y colágeno para la piel. A diferencia del traumático episodio con las células madre de la oreja, esta experiencia fue mucho más llevadera.

Al respecto, la actriz comentó: “Ahorita me hicieron algo con vitaminas y colágeno para la piel, y eso lo aguanto muy bien porque eran piquetes suaves. Lo único que no me gustó es que me dejaron zonas rojas en la cara”. A pesar de las experiencias incómodas, la actriz de la era de oro de la televisión mexicana se muestra satisfecha y a gusto con su apariencia actual, reafirmando su decisión de continuar con los cuidados que ella misma considera apropiados.

